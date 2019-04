World War Z - Neuer Overview-Trailer zum Zombie-Shooter erschienen

Nur noch wenige Tage bis zur Erscheinung vom Zombie-Shooter „World War Z“. Saber Interactive veröffentlichte nun ein neues Video, das euch das Spiel anhand zahlreicher Gameplay-Szenen genauer vorstellt.

Der Team-Shooter World War Z basiert auf dem gleichnamigen Film und lässt euch gemeinsam gegen gefährliche Zombie-Horden kämpfen. Um euch auf den Third-Person-Shooter einzustimmen, erschien ein neues Video zum Titel, das euch die Inhalte und Features des Spiels aufzeigt.

Das Spiel besteht aus vier Episoden und unterschiedlichen Schauplätzen rund um den Globus. Jeder bringt eine eigene Geschichte und individuelle Missionsziele mit sich und ist in drei Kapitel eingeteilt. Unter anderem führt euch die durchgängige Story durch Tokio, New York und Jerusalem.

System reagiert auf Leistung

Das flexible System wird auf eure Leistung im Spiel reagieren. Solltet ihr mit eurer Gruppe zum Beispiel zu leicht durchkommen, bekommt ihr es plötzlich mit deutlich mehr Zombies zu tun. Diese könnten dann sogar Giftgas ausstoßen und noch mehr Zombie-Horden anziehen. Sollten eure Lebensenergie und Vorräte allerdings zur Neige gehen, stehen euch zusätzliche Hilfsmittel wie Geschütztürme und Mörser zur Verfügung.

„World War Z“ erscheint am 16. April für PlayStation 4, Xbox One und PC. Wäre das Spiel etwas für euch? Schreibt es uns gerne unterhalb in die Kommentare.