The Wonderful 101 - PlatinumGames finanziert Remastered-Ausgabe via Kickstarter

Die 2007 gegründete Spieleschmiede PlatinumGames will ihr 2013 für Wii U veröffentlichtes Action-Adventure „The Wonderful 101“ für andere Plattformen bringen und umfangreich überarbeiten. Zu diesem Zweck ist kürzlich eine Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter gestartet – die in Kürze bereits 1 Million Euro überschreiten dürfte.

The Wonderful 101 erschien ursprünglich unter finanzieller Mithilfe des Publishers Nintendo und dreht sich um eine Gruppe Superhelden, die ihren Planeten gegen außerirdische Aggressoren verteidigt. Die Charaktere können sich über Morphing-Kräfte in verschiedene Objekte verwandeln, um auf diese Weise Rätsel zu lösen oder Feinde zu besiegen. Entwickler PlatinumGames, bekannt für die Bayonetta-Reihe, möchte das Spiel nun in Eigenregie auf andere Plattformen bringen und es bei der Gelegenheit erweitern.

Technische Modernisierung und neue Inhalte

Die Remastered-Ausgabe von „The Wonderful 101“ soll via Kickstarter finanziert werden. Eigentlich wollte PlatinumGames zunächst vergleichsweise bescheidene 45.105 Euro erzielen, um das Projekt für die Switch umsetzen zu können. Innerhalb kürzester Zeit kamen aber bereits 967.000 Euro zusammen – Tendenz steigend.

Mit diesem Geld kann das Studio nicht nur eine verbesserte technische Basis realisieren, sondern auch Umsetzungen für PC (Steam) und PlayStation 4 in Angriff nehmen sowie zudem einen neuen Time-Attack-Modus erstellen.

„The Wonderful 101: Remastered“ ist überraschenderweise schon weit fortgeschritten, soll es doch – mindestens für die Switch – bereits im April 2020 freigegeben werden. Kickstarter-Unterstützer werden Zusatzinhalte wie den Time-Attack-Modus kostenlos als Boni erhalten. Portierungen auf andere Systeme schließen die Macher für die Zukunft übrigens nicht aus.

Wie viel die Vollversion regulär kosten wird, bleibt vorerst ungewiss – von 30 bis 40 Euro ist jedoch sicher auszugehen.