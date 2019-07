Wolfenstein: Youngblood - Wie aktiviert man den Buddy Pass?

Wenn ihr den neuen Koop-Shooter „Wolfenstein: Youngblood“ gerne spielen möchtet, ohne den Titel selbst zu besitzen, ist das kein Problem. Mit dem Buddy Pass könnt ihr das gesamte Spiel kostenlos mit einem eurer Freunde spielen, ohne selbst dafür zu bezahlen.

Wolfenstein: Youngblood ist ein Ego-Shooter und in Zusammenarbeit von Machine Games sowie den Arkane Studios entstanden. Bethesda veröffentlichte den neuen Teil der Spielereihe am 26. Juli 2019 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Dieses Mal schlüpft ihr allerdings nicht in die Rolle von B.J. Blazkowicz, sondern in die seiner Töchter Jessica und Sophia.

Das Spiel könnt ihr im Singleplayer mit einem KI-Begleiter, oder im Multiplayer bestreiten. Eine Möglichkeit bietet der Buddy Pass, der in der Deluxe-Version des Spiels enthalten ist. Bisher waren die Informationen zum entsprechenden Pass rar gesät und viele Fragen offen. Nun meldete sich auf Steam kürzlich ein Entwickler zu Wort und erklärt, wie genau das Ganze funktioniert.

Durch den Buddy Pass Geld sparen

Der Buddy Pass ermöglicht euch, das Spiel gemeinsam mit einem Freund zu erleben, ohne dass beide den Titel erworben haben müssen. Dabei handelt es sich wohl um eine Demo-Version, zu der der Buddy Pass-Inhaber einladen kann. Entwickler MortalEmperor erklärt das Ganze so:

„Nur um das klarzustellen, die Demo-Version ist eine freie Version des Spiels, die nur mit dem Inhaber des Buddy Passes funktioniert. Wenn der Besitzer eine Einladung zu jemandem sendet, der keine Kopie von Wolfenstein: Younblood besitzt, werden sie weitergeleitet, um dort die Demo-Version herunterzuladen. Solang sie mit jemandem spielen, der einen Buddy Pass besitzt, können sie kostenlos das gesamte Spiel spielen!“ „Wenn sie sich später dazu entschließen, das Spiel zu kaufen, werden ihre Spielfortschritte übernommen“, führt er fort.

Solltet ihr das Spiel noch nicht erworben haben, nutzt gern den unteren Button. Um den Buddy Pass zu erhalten, benötigt ihr die Deluxe-Edition.

© Bethesda Softworks

