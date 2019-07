Wolfenstein: Youngblood - Performance-Check: So gut schlägt sich die Switch-Version

Auf der Nintendo Switch schafft es auch „Wolfenstein: Youngblood“ nicht, eine konstante Framerate von 30 Bildern die Sekunde zu halten. Größtenteils herrscht eine Schwankung zwischen 20 und 30 FPS vor. Im Docked-Modus schafft es die Portierung dafür, sehr oft die maximale Auflösung von 720p zu halten, während es im Handheld-Modus maximal 540p sind. In diversen Arealen droppen jedoch sowohl Auflösung als auch Framerate.

Wie bereits bei Titeln wie Wolfenstein 2 und DOOM gewohnt, müssen Switch-Spieler auch bei „Wolfenstein: Youngblood“ einige Abstriche machen. Doch wie gut schlägt sich die Umsetzung noch in Sachen Performance?

Seit wenigen Tagen ist „Wolfenstein: Youngblood“ überall im Handel erhältlich und einmal mehr ist der Titel auch für die Nintendo Switch erhältlich. Doch wie schlägt sich die abgespeckte Version in Sachen Performance?

Games - Die größten Spielewelten: The Witcher 3, GTA 5 und Co. im Vergleich

Saturn - Großartige Weekend Deals: Days Gone für 29 Euro und mehr!