Wolfenstein: Youngblood - Minimale und empfohlene Systemanforderungen der PC-Version bekannt

Schon bald dürfen alle PC-Spieler mit dem nächsten Shooter-Spektakel durchstarten. „Wolfenstein: Youngblood“ steht in den digitalen Startlöchern. Was euer PC benötigt, um es spielen zu können, verraten wir euch im Detail.

Shooter-Freunde dürfen sich bald wieder in ein neues Wolfenstein-Abenteuer stürzen. Bereits in weniger als zwei Wochen erscheint Wolfenstein: Youngblood, in dem die Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz zu den Waffen greifen und nach Paris reisen, um ihren vermissten Vater ausfindig zu machen.

Wolfenstein: Youngblood Erstmals auch in Deutschland mit verfassungsfeindlichen Symbolen

Neben einem Freund, der die Reise mit euch im Koop-Modus bestreitet, solltet ihr zudem über eine adäquate Spielekiste verfügen. Jüngst wurden alle Spezifikationen geteilt, die euer PC aufbringen muss, um den neuen Titel ohne Probleme zu starten.

Minimale Systemanforderungen:

64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 7, 8.1 oder 10 (64-Bit-Versionen)

Prozessor: AMD FX-8350/Ryzen 5 1400 oder Intel Core i5-3570/i7-3770

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GTX 770 mit 4 GB (aktuell verfügbar: GPU GTX1650) oder gleichwertige AMD-Grafikkarte

Speicherplatz: 40 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Systemanforderungen:

64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 7, 8.1 oder 10 (64-Bit-Versionen)

Prozessor: AMD FX-9370/Ryzen 5 1600X oder Intel Core i7-4770

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GTX 1060 mit 6 GB (aktuell verfügbar: GPU RTX2060) oder gleichwertige AMD-Grafikkarte

Speicherplatz: 40 GB verfügbarer Speicherplatz

Netzkultur Hakenkreuze in Wolfenstein und die Sozialadäquanzklausel – Was bedeutet das für Spiele?

Der neue Bethesda-Titel „Wolfenstein: Youngblood“ erscheint am 26. Juli 2019 für den PC, die PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One. Der Preload beginnt bereits am 23. Juli, also könnt ihr euer System entsprechend vorbereiten!

Wolfenstein: Cyberpilot

Übrigens gibt es die Systemvoraussetzungen für Wolfenstein: Cyberpilot noch mit obendrauf. Wenn ihr euch am 26. Juli mit einer VR-Brille bewaffnet in eines der Kriegsmaschinen setzen möchtet, dann müsst ihr hier ebenfalls entsprechende Vorbereitungen treffen in Hinsicht auf eure Technik.

Minimale Systemanforderungen:

64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 7, 8.1 oder 10 (64-Bit-Versionen)

Prozessor: Intel Core i5-4590 oder AMD FX 8350 oder besser

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56 oder besser

Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Empfohlene Systemanforderungen:

64-Bit-Prozessor und -Betriebssystem

Betriebssystem: Windows 7, 8.1 oder 10 (64-Bit-Versionen)

Prozessor: Intel Core i7-6700K oder AMD Ryzen 5 1600X

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD RX Vega 64

Speicherplatz: 30 GB verfügbarer Speicherplatz

Außerdem benötigt ihr eine Oculus Rift oder HTC Vive. Es sei denn, ihr möchtet es auf der PlayStation 4 spielen, dann solltet ihr selbstredend über eine PlayStation VR (PSVR) verfügen.