The Wolf Among Us 2 - Zweite Staffel des Episoden-Abenteuers wird doch noch erscheinen

Nachdem die Adventure-Schmiede Telltale Games im Jahr 2018 insolvent ging, wurden unter anderem die Arbeiten an einer geplanten zweiten Staffel von „The Wolf Among Us“ stillgelegt. Nun wurde die Entwicklung an einem Nachfolger wiederaufgenommen – unter Mithilfe des US-Studios AdHoc.

Dank der Übernahme durch das Unternehmen LCG Entertainment kann Telltale Games inzwischen wieder Spiele produzieren. Das Erstlingswerk nach der Pleite im vergangenen Jahr soll The Wolf Among Us 2 darstellen und erneut in Form von Episoden erzählt werden.

Telltale Games arbeitet bei der zweiten Staffel der DC-Fantasy-Versoftung, in der diverse Märchenfiguren verdeckt in der realen Welt leben, mit der US-Firma AdHoc Studio zusammen, die von ehemaligen Telltale-Mitarbeitern gegründet wurde. Als Technologiebasis dient die Unreal Engine. Wer die erste Season noch nicht kennt, kann sie aktuell als kostenlose Vollversion im Epic Games Store beziehen.

Die Story des Sequels soll kurz nach den Ereignissen von Staffel 1 ansetzen, wobei genauere Details noch ausstehen. „The Wolf Among Us 2“ ist für PC und noch nicht näher genannte Konsolen geplant. Die PC-Umsetzung wird – wie zuvor schon The Walking Dead: Final Season – vorerst exklusiv im Epic Games Store erhältlich sein. Ein Release-Termin steht noch aus.

Abschließend gibt es einen ersten Teaser-Trailer, der naturgemäß noch nicht viel aussagt oder zeigt: