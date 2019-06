The Witcher - Voller Erfolg: Serie verzeichnet über 40 Millionen Verkäufe

Das Franchise von „The Witcher“ ist sehr beliebt. Jüngste Zahlen untermauern das noch einmal recht stark. Insgesamt dürfen sich die Entwickler über rund 40 Millionen Verkäufe freuen, die sich auf alle Spiele des Franchises beziehen.

CD Projekt hat kürzlich bekannt gegeben, dass die Spielreihe The Witcher einen weiteren Meilenstein erreicht hat. Der Hexer Geralt von Riva ist außerordentlich beliebt auf allen Plattformen. So konnten nun insgesamt rund 40 Millionen Einheiten verkauft werden. Da können wir nur gratulieren!

Erfolgreicher Hexer

40 Millionen Verkäufe verbucht das „The Witcher“-Franchise. Davon fallen jedoch ganze 20 Millionen physische und digitale Kopien auf The Witcher 3: Wild Hunt. Das ist eine Seltenheit im Singleplayer-RPG-Genre.

Das liegt mitunter an der Geschichte von „The Witcher“, die vom polnischen Autor Andrjez Sapkowski geschrieben wurde, die die Spieler in eine Mittelalter-Fantasy-Welt entführt. In der Haut von Geralt von Rivia erleben die Spieler ein klassisches RPG-Abenteuer voller Monster und mythischen Figuren. Geralt selbst ist seines Zeichens ein Hexer, der über übermenschliche Fähigkeiten verfügt.

Die Welt und Figuren erfreuen sich großer Beliebtheit, die in über drei Spielen und diversen Erweiterungen auserzählt wird.

Tatsächlich hat die Geschichte wohl so viel Potenzial, dass sie sogar für eine Netflix-Adaption herhält, die womöglich noch in diesem Jahr startet.

Und bei 40 Millionen Verkäufe wird es sicherlich nicht bleiben. Denn die Nintendo Switch-Version von „The Witcher“ steht ebenfalls bereits in den Startlöchern!

