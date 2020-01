The Witcher - Kennt ihr schon das Mobile-Game zur Hexer-Saga?

Wie? Ihr wusstet nicht, dass ein Mobile Game zu „The Witcher“ existiert? Dann belehren wir euch heute eines Besseren, denn tatsächlich ist vor rund 13 Jahren ein Ableger der Reihe für altehrwürdige Handys erscheinen.

The Witcher – Crimson Trail lautet der Name des Mobile Games, dass CD Projekt gemeinsam mit Breakpoint Games im Jahr 2007 veröffentlichte. Das Spiel ist nur einen Monat nach dem ersten „The Witcher“-Teil erschienen und nicht weniger actionreich als seine PC- und Konsolenpendants.

Kurios sieht das Spiel aus heutiger Sicher dennoch aus. Denn das Java-basierte, 13 Jahre alte Rollenspiel hat nicht viel mit dem heutigen Smartphone-Standard gemeinsam, vor allem in Anbetracht der pixeligen Retro-Grafik – interessant ist der Blick in die Vergangenheit dennoch.

The Witcher 3 Triss oder Yennefer: Für diese Zauberin habt ihr euch entschieden!

The Witcher als Mobile Game

Wie sagt man gleich? Es ist nicht schön, aber selten. Das trifft wohl auch auf „The Witcher – Crimson Trail“ zu. Das Mobile-Spiel hat die einstigen Mobiltelefone wahrscheinlich schon zum Rauchen gebracht, immerhin hat es trotz des stolzen Alters 12 Level, Boss-Kämpfe und die typischen zwei Schwertern vorzuweisen. Hexer Geralt konnte sogar Zeichen wirken und Tränke zubereiten.

Sogar eine Story, deren Handlungsverlauf wir durch unsere Entscheidungen prägen können, ist ganz Rollenspiel-typisch vorhanden. Erzählt wird dabei die Geschichte des jungen Geralt von Riva, der gerade seine Ausbildung in der Wolfsschule abgeschlossen hat und nun beginnt seiner letzten Prüfung in Temerien nachzugehen. Das gesamte Abenteuer kann dabei in rund zwei Stunden durchgespielt werden.

The Witcher 4 CD Projekt hat neuen Deal mit Buchvorlagen-Autor Sapkowski beschlossen

Wie „The Witcher – Crimson Trail“ in Aktion aussieht, könnt ihr unterhalb dieser Zeilen in einem YouTube-Video von micromme nachvollziehen, der das gesamte mobile Hexer-Spiel in einem Walkthrough durchspielt. Sagen wir es so: Die aktuelleren The Witcher-Games von CD Projekt RED können sich heutzutage wirklich sehen lassen, sowohl was Geschichte als auch Gameplay betrifft. „Crimson Trail“ sollte wohl dagegen eher weiterhin in der Vergangenheit verweilen.