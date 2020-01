The Witcher - Elon Musk möchte das Rollenspiel anscheinend für den Tesla spielbar machen

Wer schon einmal in einem Elektroauto der Marke Tesla saß, weiß wahrscheinlich, dass die Mittelkonsole der aktuellsten Modelle mit einem großzügigen Touchscreen-Display ausgestattet ist. Darauf könnte künftig sogar „The Witcher“ spielbar sein.

Elon Musk, bekannt als Gründer von PayPal und des Elektroautoherstellers Tesla, hat mit seinen Online-Auftritten in den letzten Wochen häufiger deutlich gemacht, dass er sich offenbar für das The Witcher-Franchise begeistert. Zumindest teilte er die Liedzeile „Toss A Coin To Your Witcher“ und die zugehörigen Memes des Ohrwurm-Hits aus der Hexe-Serie, die sich seit Dezember 2019 auf Netflix großer Beliebtheit erfreut.

Nun möchte der US-amerikanische Unternehmer offenbar noch einen Schritt weitergehen und startet eine Umfrage auf Twitter, die sich auf die künftige Gaming-Ausstattung seiner Tesla-Modelle bezieht.

The Witcher im Tesla

Unmöglich scheint das Unterfangen grundsätzlich nicht zu sein, denn wenn es The Witcher 3: Wild Hunt als gigantisches Rollenspiel sogar auf die transportable Nintendo Switch schafft, sollte ein Tesla-Port wohl ebenso machbar zu sein.

Immerhin ist das Dashboard des Elektrofahrzeugs ebenso innovativ und leistungsstark wie der Rest des Vehikels und wurde schon mit einigen anderen Games wie Cuphead oder Fallout Shelter ausgestattet. Dass sich Musks Follower durchaus auch „The Witcher“ auf dem üppigen Mittelkonsolen-Display vorstellen können, scheint die Twitter-Umfrage mit fast 700.000 Abstimmungen zu bestätigen.

Ja [wirft eine Münze]: 85,4 %

Nein, ich hab die Pest: 14,6 %

Stand: 23.01.2020

Inwieweit Elon Musk das Ergebnis dieser Abstimmung ernst nimmt und ob eines der „The Witcher“-Spiele tatsächlich in ein Tesla-Modell findet, sei einmal dahingestellt – die Idee ist immerhin nicht allzu uninteressant. Die zuständigen Spieleentwickler von CD Projekt RED selbst haben in diesem Sinne allerdings darauf aufmerksam gemacht, dass man zum Zocken lieber rechts ranfahren sollte: