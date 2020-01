The Witcher - Dank Mod könnt ihr den Witcher-Ohrwurm in den ersten Teil integrieren

„Reichet Gold eurem Hexer“ hat sich in den letzten Wochen zu einem Ohrwurm entwickelt, der es in der Weihnachtszeit sogar schaffte, Songs wie „Last Christmas“ auszustechen. Dank einer Mod haben „The Witcher“-Fans nun die Möglichkeit, dem Lied von Rittersporn im ersten Teil der Spielreihe zu lauschen.

Die Netflix-Serie The Witcher hat hohe Wellen geschlagen und mauserte sich in kurzer Zeit zu einer der beliebtesten Serien auf der Streaming-Plattform. Nicht nur haben sehr viele Fans die acht bestehenden Folgen verschlungen, auch das Spiel The Witcher 3: Wild Hunt verzeichnet in letzter Zeit mehr Spieler als zum Release.

Die Serie und die Spiele basieren auf den Büchern des polnischen Fantasy-Autors Andrzej Sapkowski. Er selbst konnte sich nie vorstellen, seine Werke zu verfilmen, doch er zeigt sich selbst als großer Fan von dem, was Netflix produziert hat.

Mod fügt Rittersporns Hymne ins erste Spiel ein

Dank Moddern werden unsere Games häufig um Kleinigkeiten ergänzt, die das Spiel noch ein wenig sympathischer und persönlicher machen. Wiza zum Beispiel veröffentlichte über Nexus Mods eine Möglichkeit, das Lied „Toss A Coin To Your Witcher“, das ursprünglich der Netflix-Serie entspringt, in die „Enhanced Edition“ des ersten Teils der Spielreihe einzufügen.

Der erste Teil von „The Witcher“ erschien im Oktober 2007. Im September 2008 folgte eine verbesserte Auflage mit dem Untertitel „Enhanced Edition“. Im Jahr 2011 erschien mit The Witcher 2 die Fortsetzung, die anschließend 2015 mit „The Witcher 3: Wild Hunt“ abgerundet wurde. Man munkelt, ein vierter Teil der Hexer-Saga von CD Projekt RED wäre bereits in Arbeit.