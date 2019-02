The Witcher (Serie) - Zahlreiche weitere Schauspieler enthüllt!

Zur offiziellen Witcher-Serie wurden mehrere neue Schauspieler enthüllt. Diese sollen zumindest eine Nebenrolle in der Netflix-Produktion einnehmen.

Langsam aber sicher mausert sich die Liste an Schauspielern in der Witcher-Serie. Die vom Streaminganbieter Netflix in Auftrag gegebene Produktion kann nun weiteren Zuwachs verzeichnen.

Verschiedene Darsteller haben entweder ihre Beteiligung bekannt gegeben oder ließen diese durch einen Dritten öffentlich werden. Auch wenn Netflix bislang keine offizielle Bestätigung herausgab, halten wir die veröffentlichten Informationen für authentisch.

The Witcher (Serie) Erste Ausschnitte offenbar geleakt

Die brandneuen Witcher-Rollen

Die folgenden Rollen wurden besetzt:

Szandra Asztalos als Anica

Bart Edwards als Duny vom Erlenwald

Blair Kincaid als Crach an Craite

Sam Marks als Segellin

Anita Olatunji als Frau

Adele Oni als Téa

Gudmundur Thorvaldsson als Remus

Ossian Perret in unbekannter Rolle

Mya Lecia in unbekannter Rolle

Mate Haumann in unbekannter Rolle

Callum Coates in unbekannter Rolle

The Witcher (Serie) Autor ist nur beteiligt, damit kein Song von Ed Sheeran läuft

Weitere Darsteller seit längerer Zeit bekannt

Hier sind die zahlreichen weiteren Schauspieler, die wir bereits kennen - darunter auch Ciri, Geralt und Triss:

The Witcher (Serie) Erstes Bild von Henry Cavill als Geralt von Riva, neue Schauspieler enthüllt