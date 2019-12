The Witcher (Serie) - Yennefer-Darstellerin Anya Chalotra kommentiert wichtige Portal-Szene

Die neue Serie The Witcher ist schon jetzt ein Hit. Laut Netflix ist sie sogar die beliebteste Serie im Jahr 2019, obwohl sie erst vor wenigen Tagen auf dem Streaming-Dienst angelaufen ist.

The Witcher 3 Neuer Steam Rekord: Durch Netflix-Serie erfolgreicher als je zuvor

In den vergangenen Tagen und Wochen wurde schon einiges zur Fantasy-Serie, den wichtigsten Charakteren Geralt von Riva, Ciri und Yennefer, den Dreharbeiten und die Entstehung der Serie gezeigt. Nun stellt Yennefer-Darstellerin Anya Chalotra eine wichtige Szene Schritt für Schritt vor und berichtet, wie die Dreharbeiten dazu stattfanden.

Dabei handelt es sich um den brutalen Überfall auf die Kutsche der Königin, die mit ihrem Kind von der Zauberin Yennefer zurück nach Lyria begleitet wird. Auf der Flucht vor ihrem Angreifer und einer tödlichen Kreatur versuchen sie durch ein von Yennefer gebildetes Portal zu fliehen. In dem vierminütigen Clip könnt ihr die entsprechende Filmszene mit dem Kommentar von Anya Chalotra noch einmal sehen. Dabei spricht sie auch die ein oder andere Panne beim Dreh an:

How do you film a battle teleporting from snowy forests to the middle of the desert to rocky cliffs? Anya Chalotra talks through how that portal scene came together. #TheWitcher pic.twitter.com/EtkLaYstPk