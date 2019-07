The Witcher (Serie) - Wird die Serie das neue Game of Thrones?

In einem Interview mit Showrunnerin Lauren Hissrich kommen einige Details zur „The Witcher“-Serie ans Tageslicht, die unter anderem verraten, dass die Netflix-Produktion ein erwachsenes Publikum ansprechen soll.

Netflix ist aktuell dabei die Geralt-Bücher von Autor Andrzej Sapkowski in eine Serie zu verwandeln, die denselben Titel trägt wie die erfolgreiche Spielreihe: The Witcher. Nun hat Lauren Hissrich, Showrunnerin der Produktion, im Rahmen eines Interviews mit Entertainment Weekly, etwas mehr zum Inhalt der Serie verraten.

The Witcher (Serie) Das erste Bild von Geralt mit Plötze ist da!

The Witcher: Das neue Game of Thrones?

Schon des Öfteren wurde die kommende Netflix-Produktion „The Witcher“ mit HBOs Erfolgsserie Game of Thrones vergleichen. Das liegt womöglich an den offensichtlichen Parallelen, wie dem Setting in einer mittelalterlich anmutenden Fantasy-Welt, die auf einer Buchreihe basiert und zahlreiche Charaktere aufzuweisen hat, die nicht eindeutig dem Guten oder Bösen zuzuordnen sind.

In „The Witcher“ widmet man sich wohl allerdings etwas mehr dem, was unmittelbar mit Protagonist Geralt (Henry Cavill) in Verbindung steht: Der Jagd nach Monstern. Denn ohne diese übernatürlichen Wesen würde Geralts Berufung als Hexer so nicht existieren. Ebenso wenig gäbe es Zauberin Yennefer (Anya Chalotra) und die Fähigkeiten des gemeinsamen Ziehkinds Ciri (Freya Allan).

The Witcher (Serie) Warum hat Geralt nur ein Schwert dabei?

Der Schockwert

Trotzdem gibt es wohl einen entscheidenden Punkt, in dem sich die beiden Serien stark ähneln werden: Die Zielgruppe. Denn in der kommenden Hexer-Serie soll es an Gewalt und Sex ebenfalls nicht mangeln und ist damit eindeutig nur für erwachsene Augen bestimmt, wie Lauren Hissrich verrät:

„Meine Kinder dürfen nicht mehr auf den Bildschirm schauen, während ich meine Tageszeitungen durchblättere, nachdem einer von ihnen herumgeschlichen ist und etwas gesehen hat, das er nicht hätte sehen sollen, und es ihn erschreckt hat. Es ist eine sehr erwachsene Show.“

Allerdings soll die Serie Schockmomente bewusst einsetzten und dem Publikum klar vermitteln, womit ein Schock erzeugt und womit die Geschichte vorangetrieben werden soll. Etwas, dass bei Game of Thrones im Nachhinein stark bemängelt wurde.

Game of Thrones Die unbequeme Wahrheit über die erfolgreichste Serie aller Zeiten

Die Aussicht auf Erfolg

Immerhin sorgte bereits CD Projekts überaus erfolgreiche Spielereihe The Witcher, ebenfalls basierend auf Sapkowskis Büchern, für eine unglaubliche Resonanz und setzte gleich mehrere Meilensteine in der Videospielgeschichte. Wieso sollte es mit der Serie rund um Hexer Geralt anders laufen?

Was genau uns jedoch schlussendlich erwartet, verrät Hissrich in dem Interview natürlich nicht. Lediglich das Horrorhafte sowie die Bedeutung der Monster, deren Vielfalt und Metaphorik in der Serienwelt, hebt die Showrunnerin noch einmal besonders hervor. Wir sind gespannt, ob das heutige „The Witcher“-Panel auf der Comic-Con 2019 in San Diego möglicherweise einen Trailer bringt.