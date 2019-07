The Witcher (Serie) - Wird es eine Badewannenszene in der Serie geben?

Manche Fanwünsche sind recht speziell. So zum Beispiel die Hoffnung auf die berühmte Badewannenszene aus „The Witcher 3: Wild Hunt“. Lauren S. Hissrich, Showrunnerin der Serie, bestätigte diese nun. Zumindest teilweise.

Kein Tag vergeht, ohne dass wir neue Informationen über die Serie von Netflix erhalten, die ab Dezember dieses Jahres ausgestrahlt wird, The Witcher. So wurde vor Kurzem der erste, offizielle Trailer zu der Show veröffentlicht, wir haben erfahren, wieso Henry Cavill die Rolle des Geralt von Riva bekommen hat und dürfen darauf hoffen, dass Fanlieblinge wie die Hexer Vesemir und Eskel noch auftauchen werden.

The Witcher (Serie) Deshalb setzte sich Henry Cavill im Geralt-Casting durch

Wo ist die Badewannenszene?

Was Fans in dem besagten Trailer jedoch auffiel, ist, dass es keine Anzeichen für die Badeszene aus „The Witcher 3: Wild Hunt“ gibt. Eigentlich ist dieser Umstand nicht sonderlich überraschend, schließlich orientiert sich die neue Serie an den originalen Büchern von Andrzej Sapkowski und nicht an der gleichnamigen Videospielreihe von CD Project Red.

Da sich die Auftaktszene zum dritten Teil der Spielreihe bekannterweise großer Beliebtheit im Internet erfreut und zu einem Meme geworden ist, von dem reichlich Gebrauch in einschlägigen Foren gemacht wird, gab es trotzdem Zuschauer, die sich fragten, ob es die Szene in der Serie geben wird. Dazu meldete sich Showrunnerin Lauren S. Hissrich nun schließlich in einem Interview auf gizmodo.com zu Wort.

„Es gibt eine Badewannenszene in dieser Staffel. Es gibt eine Badewanne. Ich werde euch nicht verraten, wer sich in dieser Badewanne befindet, aber es gibt eine Badewanne.“

The Witcher (Serie) Das Silberschwert wurde endlich entdeckt

Wirklich zufriedenstellend ist diese Antwort für einige verständlicherweise nicht, schließlich kann die Aussage ebenfalls bedeuten, dass jemand ganz anderes zu sehen sein wird und die beiden Szenen nichts miteinander zu tun haben. Doch gibt es ein wenig Hoffnung, dass der spezielle Moment aus dem ikonischen Spiel auch in der ersten Staffel von „The Witcher“ festgehalten wird.