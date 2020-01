The Witcher (Serie) - Warum hat Staffel 1 nur 8 Episoden? Lauren S. Hissrich erklärt es

Nicht selten haben Netflix-Shows rund zehn Episoden, die mit einer ganzen Staffel daherkommen. Bei Anime-Serien sind es sogar meist 13 oder 26 Folgen. Aber warum liegen einige Shows wie „The Witcher“ mit acht Episoden unter diesem Schnitt?

Nachdem uns die ausführende Produzentin Lauren Schmidt Hissrich bereits verraten hat, was uns in der 2. Staffel alles erwartet, welche Monster in Staffel 2 auftauchen könnten und nachdem wir uns über die Screentime von Triss Merigold Gedanken gemacht haben, spricht die Showrunnerin nun noch einmal persönlich zu den Fans im Reddit-Forum.

Hissrich im AMA

Hissrich wurde von den Fans während eines AMAs (Ask Me Anything) gefragt, warum The Witcher: Staffel 1 nur über acht Episoden verfügt. Das wollte sie schließlich nicht unbeantwortet lassen. So meint sie bezüglich der Episodenanzahl:

„Die Anzahl der Episoden basiert auf der Geschichte, die wir erzählen wollen, unserem Verständnis davon, was eine Audienz ansehen (und beenden) wird sowie auf dem Budget. Wenn man eine Show startet und nicht weiß, ob sie ein Erfolg wird, bedeuten mehr Episoden häufig, dass man für die einzelnen Episoden weniger Geld ausgeben kann.“

Letzteres wollten sie bei „The Witcher“, laut Hissrich, so gut es geht vermeiden, deshalb sei die Acht so etwas wie eine magische Zahl gewesen.

In Hinsicht auf Staffel 2 möchten sie einen ähnlichen Weg gehen und sich abermals fragen: Was sind das für Geschichten, die Sapkowski erzählt und warum?

„Welche Bausteine brauchen wir, um zukünftige Geschichten zu erzählen? Haben wir etwas in Staffel 1 vergessen? Und was funktioniert fürs Fernsehen? Zum Beispiel: Niemand möchte sehen, wie Triss drei Episoden lang Durchfall hat. Also, was versuchen wir den Büchern zu entnehmen und wie präsentieren wir das auf dem Bildschirm?

So viel seitens Hissrich zur Episodenanzahl. Und was euch in der 1. Staffel erwartet und wieso sie im Kreuzfeuer sämtlicher Kritiker und vieler Fans steht, könnt ihr hier in unserer Filmkritik nachlesen:

