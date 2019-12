The Witcher (Serie) - Das ist die wahre Bedeutung des Trailers

Es sind nur noch ein paar Tage bis „The Witcher“ zum ersten Mal durch Netflix über unsere Bildschirme flimmert. Showrunner Lauren S. und Executive Producer Tomek Bagiński erklären nun die wahre Bedeutung hinter dem Trailer.

The Witcher basiert auf der Geschichte und dem Schicksal von Geralt von Riva, einen solidarischen Monsterjäger, der damit kämpft, seinen Platz in der Welt zu finden. In einer Welt, in der die Menschen oft schlimmer sind als die Monster, führt ihn das Schicksal mit einer mächtigen Zauberin und einer jungen Prinzessin mit einem gefährlichen Geheimnis zusammen.

Am 20. Dezember 2019 wird „The Witcher“ bei Netflix anlaufen und direkt mit allen acht Folgen an den Start gehen. Es ist nun bereits ein paar Wochen her, dass der bedeutsamste Trailer zur Serie erschien, doch nun erklären Showrunner Lauren S. und Executive Producer Tomek Bagiński was für eine starke Bedeutung hinter dem Ganzen steckt.

Diese Bedeutung steckt hinter dem Trailer

Der wichtigste Trailer zu „The Witcher“ erzählt viel zur Geschichte und erlaubt einen umfangreichen Einblick in die Serie. Klar, dass dann einige wichtige Momente und Dinge darin vorkommen, doch es steckt eine weitere ganz besondere Bedeutung dahinter.

„Es gibt einen sehr wichtigen Moment im Trailer. In dem Moment, in dem Yennefer eines ihrer Augen öffnet und Geralt in einer anderen Szene seine Augen öffnet. Für uns ist das ein großer Moment unserer Serie, denn es soll das Aufwachen in ein neues Leben symbolisieren. Eine Wiedergeburt.“

