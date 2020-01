The Witcher (Serie) - Die verwirrende Timeline der Hexer-Saga in der offiziellen Netflix-Grafik erklärt

Netflix selbst hat nun noch eine offizielle Grafik nachgereicht, die das Zeit-Durcheinander in „The Witcher“ noch einmal verdeutlicht. Wer nun immer noch nicht versteht, wie die erste Staffel funktioniert, sollte beim nächsten Durchlauf einfach Zettel und Stift bereithalten:

How many times have you watched the 1st season of #TheWitcher ? It's been at least 5 for us! With that many re-watches, we deconstructed the timeline. Did you catch all the major events as they happened over the three narratives? https://t.co/YRlcSU3GtE pic.twitter.com/h69CypJO2F