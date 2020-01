The Witcher (Serie) - Das Trinkspiel zur Serie: So bleibt ihr garantiert nicht nüchtern

Falls ihr euch einmal innovativ betrinken wollt, empfehlen wir euch das Trinkspiel zur Netflix-Serie „The Witcher“, das sich ein ambitionierter und aufmerksamer Fan ausgedacht hat – und keine Kehle trocken lässt.

In vielen Serien und Filmen tauchen einige Elemente in regelmäßigen Abständen immer wieder auf oder stellen für einige Figuren derart charakteristische Verhaltensweisen dar, dass sie sich in Summe perfekt für ein Trinkspiel eignen. Nach dem berühmten „Herr der Ringe“-Trinkspiel folgt nun eine durchaus herausfordernde Version zu The Witcher.

Das Trinkspiel zu The Witcher

Wir warnen hierbei gleich vorab: Alkohol sollte bekanntermaßen in Maßen und nicht in Massen konsumiert werden. Bevor ihr also direkt zu harten Wodka-Shots greift, solltet ihr es zunächst mit leichter Kost versuchen, denn das „The Witcher“-Trinkspiel hat es durchaus in sich. Wir übersetzen euch die Spielregeln also für einen verantwortungsbewussten Selbstversuch in die deutsche Sprache:

Nehmt einen Schluck, wenn …

… Geralt „Hmmm“ sagt oder stöhnt

… Geralt mit den Augen rollt

… Geralt über Plötze redet

… Yennefer einen Zauberspruch erfolgreich ausgesprochen hat

… Jaskier (Deutsch: Rittesporn) singt

… Brüste zu sehen sind

Nehm einen großen Schluck, wenn …

… Geralt verletzt wird

… Ciri rennt

… ein Kuss zu sehen ist

… Geralt Magie nutzt

Lehrt euren Becher, wenn …

… ein Monster stirbt

… „Toss A Coin To Your Witcher” läuft

Bonus-Regeln

Der Original-Beitrag wurde von dem Verfasser auf Reddit gepostet und die Kommentare darunter geben noch einige weitere Vorschläge, welche Regeln man für das Trinkspiel einführen könnte. Beispielsweise immer zu trinken, wenn jemand „Destiny“ (Deutsch: Schicksal) oder „Fu**“ sagt.

Dennoch sollten die bestehenden Anforderungen bereits ausreichen, um einen Serien-Marathon der neuen Netflix-Show angeheitert zu beenden. Stellt jedoch sicher, das ganze wirklich nicht zu übertreiben, um die angekündigte 2. Staffel von „The Witcher“ noch gesund zu erleben.