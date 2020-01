Aufgrund der Abstinenz des Songs von jeglichen großen Musikstreaming-Plattformen eine gute Möglichkeit, den Ohrwurm „Toss A Coin To Your Witcher“ nochmal aufzufrischen und gleichzeitig eine gelungene und deutlich langsamere Option, das VR-Spiel zu genießen.

Hexer Geralt trägt in The Witcher zwei Schwerter. Im beliebten VR-Rhytmusspiel Beat Saber zerlegt ihr mit zwei Schwertern farbige Blöcke. Eine Parallele, die Fans offenbar ebenso gesehen haben und den bekannten Ohrwurm aus der Serie kurzerhand ins Spiel portierten.

Wer die Netflix-Adaption von „The Witcher“ geschaut hat, hat den darin enthaltenen Song „Toss A Coin To Your Witcher“ garantiert noch immer im Ohr. Wer den Ohrwurm jetzt selber nachspielen will, erhält im Rhythmusspiel „Beat Saber“ ab sofort die Möglichkeit dazu.

The Witcher (Serie) - Toss A Coin To Your Witcher jetzt in Beat Saber spielbar