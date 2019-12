The Witcher (Serie) - Die Timeline der Hexer-Saga mit Geralt, Ciri und Yennefer erklärt

Die mit Spannung erwarteten Fantasy-Serie „The Witcher“ ist mit der ersten Staffel auf Netflix verfügbar. Ein Kritikpunkt vieler Fans ist die in der Zeit vor- und zurückspringende Handlung. Wir verraten euch die richtige Timeline zu Geralt, Ciri und Yennefer.

Mit The Witcher hat Netflix ein neues Serien-Highlight pünktlich zu den Festtagen am Start, das schon jetzt von vielen Fans als Ersatz für Game of Thrones gehandelt wird. Dabei basiert die Serie mit Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva nicht auf den gleichnamigen Spielen von CD Projekt RED, sondern auf der Hexer-Saga des Buchautors Andrzej Sapkowski.

Bei all den vielen positiven Kritiken zur neuen Serie, kritisieren Kenner der Vorlage vor allem das ständige vor und zurückspringen der Handlung in der Zeit. Da nicht weiter erklärt wird, wo und wann man sich derzeit in der Story befindet, verliert man schnell die Übersicht. Hier gibt es von uns den Versuch, die Handlungsstränge der Hexer-Saga rund um die wichtigen Figuren Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allan) in einen zeitlich richtigen Ablauf zu bringen.

Geralt, Ciri und Yennefer in der Hexer-Saga

Die Serien-Macher stellten bereits klar, dass sie neben Geralt die beiden Hauptfiguren Ciri und Yennefer mit ihrer Origin-Story stärker in den Vordergrund stellen möchten, im Vergleich zu den Büchern und den Spielen. Und so lernen wir zunächst die einzelnen Charaktere kennen, bevor sie aufeinandertreffen.

Den Anfang macht Yennefer von Vengerberg: Die Zauberin darf zunächst ihre eigene Geschichte erzählen, wie sie nach ihrer Verwandlung den Ball in Aretuza von König von Aedirn besucht. Deutlich wird das durch die Nebenfigur Foltest, der hier noch jung ist, während er in Szenen mit Geralt bereits König von Temerien ist. Demnach treffen Yennefer und Geralt erst rund 30 Jahre später aufeinander.

Geralts Geschichte bildet die Verbindung zu den einzelnen Geschichten rund um Ciri und Yennefer, und erzählt von seinen Abenteuern als Hexer und Monsterjäger. Auch hier gibt es zahlreiche Sprünge in der Zeit um mehrere Jahre, die unschwer an seinen vielen Narben abzulesen sind. Zu Beginn trifft Geralt etwa auf Ciris Mutter, die zu diesem Zeitpunkt noch mit der jungen Prinzessin schwanger ist. Im Laufe der Zeit lernen wir Ciri selbst als junges Mädchen kennen. Demnach spielt Geralts Story rund 13 Jahre vor der Gegenwart und ihrem ersten Aufeinandertreffen mit Ciri, Geralts spätere Ziehtochter.

Am Ende befinden wir uns in der Gegenwart mit einer jungen Ciri, die sich nach der Invasion der Armee aus Nilfgaard und dem Tod ihrer Großmutter, Königin Calanthe, auf der Flucht befindet und zunächst auf sich alleine gestellt gefährliche Abenteuer zu bestehen hat. Am Ende kommt es zum Aufeinandertreffen der drei Hauptfiguren Geralt, Yennefer und Ciri.

Wie es nach der ersten Staffel weitergeht, steht auch schon fest: Netflix hat bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben. Weitere Staffeln dürften folgen.