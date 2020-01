The Witcher (Serie) - Synchronsprecher von Videospiel-Geralt äußert seine Meinung zur Serie

Auf Twitter hat Synchronsprecher Doug Cockle nun verkündet, was er von der neuen Netflix-Serie The Witcher hält. Sagen wir es so: Er fällt mit dieser Ansicht nicht gerade außerordentlich aus der Reihe, sondern spricht aus, was womöglich viele denken.

The Witcher (Serie) Hinter den Kulissen: Die Hexer-Serie erhält einen eigenen Podcast

Mit diesen drei magischen Worten führt der Amerikaner, und Stimme des Geralt von Riva in der gesamten The Witcher-Spielreihe von CD Projekt RED, seine Mini-Review auf Twitter zu der neuen Hexer-Serie ein und fährt wie folgt fort:

Auch Cockle nennt die von vielen Zuschauern kritisierten Zeitsprünge in der Serie, hebt die positiven Aspekte und seine Vorfreude auf die zweite Staffel allerdings noch deutlicher hervor. Immerhin war der Synchronsprecher selbst Inspiration und Vorlage für den Protagonisten Henry Cavill und trägt damit gewissermaßen selbst zu der guten Darstellung der Charaktere bei.

The Witcher (Serie) Henry Cavill ist der perfekte Geralt, sagt Buchautor Andrzej Sapkowski

Wer Doug Cockle jedoch lieber selbst in Aktion erleben möchte, der sollte sich die Videospiele zu „The Witcher“ in der englischen Version zu Gemüte führen und dem Amerikaner bei seiner akustischen Interpretation des Hexers Geralt von Riva lauschen.

Ok...finally saw all 8 episodes of @witchernetflix! I LOVE IT. The time jumps are challenging, but it all comes together in the end. The main characters are wonderfully played by a talented cast and the world is lovingly realised. Bring on series 2! #witchernetflix #Witcher