The Witcher (Serie) - Das ist der Starttermin, neuer Trailer mit Badewannen-Szene veröffentlicht

Netflix hat neben einem neuen Trailer außerdem den offiziellen Starttermin der Serie „The Witcher“ veröffentlicht. Bereits Ende Dezember 2019 ist es so weit und wir dürfen uns unter anderem auf einen in der Badewanne sitzenden Geralt von Riva freuen.

Es gibt neue Infos rund um die „Witcher“-Serie von Netflix. Die Verantwortlichen haben vor kurzem einen weiteren Trailer dazu veröffentlicht und in diesem Rahmen außerdem den offiziellen Starttermin der 1. Staffel bekannt geben. Demnach dürfen sich Witcher-Fans den 20. Dezember 2019 rot in ihrem Kalender ankreuzen.

Die berühmte Badewannen-Szene

Doch die neuen Szenen, die uns der Trailer präsentiert, sind ebenfalls recht interessant. Vor allem Spieler der Videospiel-Adaption werden eine ganz bestimmte Szene sicherlich wiedererkennen. Und zwar sehen wir darin Henry Cavill als Geralt von Riva, angelehnt an „The Witcher 3“, in der Badewanne sitzen. Außerdem bekommen wir in dem Trailer eine Belagerung mit einigen Kämpfen sowie Magie zu sehen.

Insgesamt machen die gezeigten Szenen durch den angenehm schmutzigen wie düsteren Look einen wirklich guten Eindruck. Ihr solltet allerdings im Hinterkopf behalten, dass die Serie nicht auf den Spielen, sondern auf den Büchern basiert. Ob Fans voll auf ihre Kosten kommen, werden wir aber wohl erst Ende Dezember erfahren, wenn die 1. Staffel auf Netflix anläuft.

Zunächst werden acht Episoden zu „The Witcher“ gedreht. Ob es weitere Staffeln geben wird, ist bislang noch nicht bekannt. Sollte sich die Serie aber als Erfolg heraustellen, dann dürfte Fans sicherlich noch deutlich mehr Material zu dem Hexer erwarten.