The Witcher (Serie) - Starttermin von Netflix weiter eingegrenzt

Noch in diesem Jahr soll die neue The Witcher-Serie offiziell erscheinen, jetzt wurde der Starttermin weiter eingegrenzt. Wie Netflix in einem Brief an die Investoren des Unternehmens bekannt gab, soll die Serie im vierten Quartal 2019 erscheinen.

Man peile derzeit eine Veröffentlichung in den letzten drei Quartalen dieses Jahres an, so Netflix. Es gilt als wahrscheinlich, dass die erste Staffel direkt am Stück erscheint und nicht wie andere Serien im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht wird. Ein genauer Termin soll in den kommenden Monaten enthüllt werden.

Dreharbeiten noch im Gange

Ohnehin befindet sich die „The Witcher“-Serie derzeit noch inmitten der Dreharbeiten, die noch eine ganze Weile andauern dürften. Derzeit ist die Crew in Ungarn stationiert, weitere Arbeiten finden parallel in Polen statt.

