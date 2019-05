The Witcher (Serie) - Starttermin der Fantasy-Serie scheinbar geleakt

Nachdem die Dreharbeiten an der Netflix-Serie zu „The Witcher“ nahezu abgeschlossen sind, steht einem Start noch in diesem Jahr nichts mehr im Wege. Jetzt wurde offenbar der finale Release-Termin der ersten Episode geleakt. Weitere Staffeln sollen bereits in Planung sein.

Die The Witcher-Serie befindet sich auf der Zielgeraden. Nachdem die Dreharbeiten für die Adaption des Rollenspiels Anfang Mai so gut wie abgeschlossen wurden, wurde jetzt offenbar der Release-Termin geleakt.

The Witcher (Serie) Dreharbeiten so gut wie abgeschlossen

Startet die Witcher-Serie im Dezember?

Der Leak stammt vom Promi-Blog Recapped, der allerdings keine Angaben zur Quelle seiner Informationen macht. Allerdings erwies sich der Blog bereits in der Vergangenheit als vertrauenswürdige Quelle für Insiderinformationen zur Serienadaption von „The Witcher“.

Immerhin hat die Website bereits die Schauspieler Herny Cavill als Hexer Geralt von Riva und Anya Chalotra als Yennefer enthüllt, bevor diese von den Verantwortlichen offiziell bestätigt wurden.

So schreibt die Seite, dass die Serie am 20. Dezember 2019 auf Netflix starten soll. Bislang wurde der Release-Zeitraum lediglich auf das 4. Quartal 2019 eingegrenzt. Zeitgleich soll bereits eine zweite Staffel in Stein gemeißelt sein, zu der die Dreharbeiten im Dezember 2019 oder Januar 2020 beginnen sollen.

Weitere Staffeln wurden bislang noch nicht offiziell bestätigt, allerding bekräftigte der Streaming-Anbieter bereits im Dezember, dass man mit der Show sehr zufrieden sei und gab grünes Licht für weitere Fortsetzungen.

The Witcher (Serie) Zahlreiche weitere Schauspieler enthüllt!

Einen offiziellen Ankündigungstrailer zu „The Witcher“ gibt es bislang noch nicht, was sich allerdings schon in Kürze ändern könnte. Die erste Staffel der düsteren Fantasy-Serie soll insgesamt acht Episoden umfassen.