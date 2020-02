The Witcher (Serie) - Staffel 2: Produzentin möchte Nilfgaard-Rüstung überarbeiten

Die neue Serie „The Witcher“ feiert auf Netflix einen riesigen Erfolg, dennoch gibt es einige Kritikpunkte anzumerken. Dazu gehört auch das umstrittene Design der Nilfgaard-Rüstung, das bei vielen Fans alles andere als Begeisterung auslöste.

Inzwischen hat Produzentin und Showrunnerin Lauren S. Hissrich die Kritik der Fans erhört und verspricht im Interview mit Writer Experience Podcast, dass sie die Nilfgaard-Rüstung für die kommende 2. Staffel komplett überarbeiten möchte. Wie das Ergebnis genau aussehen wird, sollte sie aber noch nicht verraten.

Derzeit befindet sich Lauren S. Hissrich und ihr Team mitten in den Vorbereitungen für den Drehstart der neuen Folgen. In früheren Interviews lieferte sie bereits einen kurzen Ausblick auf Staffel 2. So soll es etwa keine großen Zeitsprünge mehr geben, schließlich haben die Hauptfiguren Geralt, Ciri, Yennefer und Triss am Ende von Staffel eins zueinander gefunden und werden künftig ihren Weg größtenteils gemeinsam bestreiten. In Staffel 2 wird es auch mehr Monster geben, versprach Lauren S. Hissrich. Über die Handlung selbst wollte sie aber noch nicht ins Details gehen.

Inzwischen hat die Suche nach einer Besetzung für weitere neue Charaktere begonnen. Dabei betont die Serien-Macherin noch einmal, dass man nicht zu viele neue Figuren und neue Königreiche einführen möchte, um die Story von Staffel 2 nicht zu überfrachten. Die Zuschauer sollen eher eine Weile bei den Charakteren verweilen um sie noch besser kennenzulernen.

Gleichzeitig bestätigt die Showrunnerin die ersten Regisseure der neuen Folgen. Demnach sind es vier Filmemacher, die jeweils zwei Episoden am Stück drehen werden. Dazu gehören wohl Stephen Surjik (Lost in Space), Edward Bazalgette (The Last Kingdom) und Sarah O’Gorman (The Last Kingdom). Ein vierter Name ist noch nicht gefallen. Es ist aber gut möglich, dass Hissrich auf einen der Regisseure von Staffel eins zurückgreifen wird.

„The Witcher“ Staffel 2 umfasst ebenso 8 Episoden und soll frühestens 2021 auf Netflix an den Start gehen. Ein genauer Starttermin wird aber noch bekannt gegeben. Inzwischen ist der Soundtrack zur Serie erschienen und erfreut sich großer Beliebtheit unter den Fans.

The Witcher Original #Soundtrack is in the Top 10 📀📀📀 in every country (someone pinch me!) thanks to you awesome people! Since you all enjoyed so much the trivia behind the making of @witchernetflix soundtrack, we thought we would bring you more of those fun little details pic.twitter.com/nxpch1VwIM