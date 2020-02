The Witcher (Serie) - Staffel 2: Die aus den Spielen bekannten Hexer Lambert und Coën an Bord

Die erfolgreiche Netflix-Serie „The Witcher“ geht nächstes Jahr mit Staffel 2 weiter. In den neuen Folgen spielen auch zwei neue Hexer mit, bekannt aus der Hexer-Saga und den Spielehits: Die Rede ist von Lambert und Coën auf Kaer Morhen.

Die Vorfreude auf die 2. Staffel des Serienhits The Witcher wächst. Während in Kürze die Dreharbeiten zu den neuen Folgen der Netflix-Serie beginnen, wächst die Besetzung weiter. Die gut informierten Kollegen von Redanian Intelligence bestätigen zwei wichtige Neuzugänge: Die beiden Hexer Lambert und Coën.

Hexer-Festung Kaer Morhen

Kenner der Buchvorlagen von Andrzej Sapkowski sowie der darauf basierenden Witcher-Spielen dürften die beiden Namen keine Unbekannten sein: Während Lambert an der Seite von Geralt von Riva auch in Witcher 3 mitspielt, unterrichtet Coën Geralts Ziehtochter Ciri auf Kaer Morhen im Schwertkampf.

Damit dürfte die legendäre Hexer-Festung tatsächlich in Staffel 2 einen wichtigen Part einnehmen, wie zuvor schon vermutet. Eine Besetzung steht auch schon fest: Lambert und Coën werden von Paul Bullion und Yasen Atour dargestellt.

Ob auch Hexer-Meister und Geralts Mentor Vesemir in den neuen Folgen auftauchen wird, wollte Produzentin Lauren S. Hissrich noch immer nicht verraten. Die Chancen stehen jedoch recht gut. Schließlich wird ein Anime-Film namens The Witcher: Nightmare of The Wolf über Vesemirs Origin-Story noch in diesem Jahr auf Netflix gezeigt, vor dem Start der 2. Staffel von „The Witcher“.

Staffel 2 mit mehr Monstern ab 2021 auf Netflix

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva, Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg, Freya Allan als Ciri und Joey Batey als Barde Jaskier, hierzulande auch als Rittersporn bekannt.

Über die Handlung wird noch nicht viel verraten. Bereits vorab bestätigte Lauren S. Hissrich, dass die Abenteuer von Geralt, Ciri und Yennefer weiter vertieft werden. Auch dürfen sich Fans auf weitere Monster freuen, wie etwa einem aus den Witcher-Spielen bekannten Waldschrat.

