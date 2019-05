The Witcher (Serie) - Staffel-1-Dreharbeiten der neuen Netflix-Serie abgeschlossen

Die Serie „The Witcher: Season 1“ ist abgedreht! Showrunner Lauren Schmidt Hissrich hat bestätigt, dass die Dreharbeiten der ersten Staffel, die sich um den notorischen Hexer handelt, nunmehr fertiggestellt sei. Wann die Serie auf Netflix erscheint, ist noch immer nicht bekannt.

Geralt von Riva ist startbereit, die Herzen der Netflix-Abonnenten zu gewinnen. Die Dreharbeiten von The Witcher: Staffel 1 sind nun abgeschlossen, die erste Staffel ist demnach im Kasten!

Showrunner Lauren Schmidt Hissrich zeigt sich via Instagram sichtlich erleichtert, sie schreibt:

„Und Staffel 1 wäre geschafft. So begeistert, so stolz, so müde. (Herzchen)“

The Witcher auf Netflix

Ganz originalgetreu wird sich die Serie an dem Werk von Andrzej Sapkowski orientieren. Der polnische Fantasy-Autor zeigt sich für die Buchreihe verantwortlich und dient Netflix als Berater.

Innerhalb der Serie dreht sich alles um den Hexer Geralt von Riva, der den Menschen sein Schwert für bezahlte Dienste zur Verfügung stellt, um sie zum Teil von recht finsteren Monstrositäten zu befreien. Der finstere Held gerät unterdessen in einen Krieg, in dem verschiedene Königreiche gegeneinander kämpfen. Stets zwischen den Fronten versucht er sich seinen Weg als Hexer zu bahnen, von denen es nicht mehr allzu viele in seiner Welt gibt.

Henry Cavill („Justice League“) wird den Hexer Geralt spielen, während Anya Chalotra („Wanderlust“) die Yennefer zum Besten gibt und Freya Allan („Into the Badlands“) als Ciri zu sehen sein wird. Showrunner Lauren S. Hissrich („Marvel's The Defenders“) wird von Jenny Klein („Jessica Jones“), Declan de Barra „The Originals“) und Sneha Koorse („Daredevil“) unterstützt, die allesamt an der Handlung der Serie gebastelt haben. Als Regisseur konnten sie Alik Sakharov („Game of Thrones“) für die Witcher-Serie gewinnen.

Wann die neue Witcher-Serie final auf Netflix durchstartet ist jedoch noch unbekannt, ein Termin für den Serienstart haben die Verantwortlichen noch nicht kommuniziert.