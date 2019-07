The Witcher (Serie) - Das sind die Reaktionen auf die ersten offiziellen Bilder

Die Aufregung am gestrigen Montag war groß, als die ersten offiziellen Teaser-Bilder zur kommenden „The Witcher“-Serie veröffentlicht wurden. Wir haben uns deshalb mit den Reaktionen im Netz beschäftigt und einige Perlen für euch herausgepickt.

In Bälde soll es so weit sein und The Witcher wird als Serie auf Netflix erscheinen. Basierend auf Andrzej Sapkowskis Buchreihe soll es darin eher um die früheren Jahre der Hexer-Saga gehen, weshalb in der Verfilmung die jüngeren Versionen der einzelnen Charaktere vertreten sein werden.

Bestätigt wird dies nun durch die von Netflix veröffentlichten Bilder zur Serie, die uns einen ersten optischen Eindruck von Henry Cavill als Geralt, Freya Allan als Ciri und Anya Cholatra als Yennefer liefern. Wie die Reaktionen dazu im Internet ausfallen, haben wir für euch zusammengefasst.

Besser als erwartet

Der Hauptkonsens, der sich insbesondere unter den Twitter-Nutzern feststellen lässt, lautet offenbar: Nicht so schlimm wie zunächst erwartet. Überzeugt sind viele jedoch trotzdem noch nicht. Denn nach den ersten kleineren Teasern, die bisher nur Henry Cavill in seiner Rolle als Hexer zeigten, herrschte eher allgemeiner Unmut, der in ausgesprochen kreativen Vergleichen mit Legolas und Lucius Malfoy mündete oder den Wunsch nach einer anderen Besatzung laut werden ließ.

Zu den neuen Bildern, die erstmals die Darsteller von Ciri und Yennefer in ihren Kostümierungen zeigen, gab es erneut einige Meinungsüberschneidungen und humorvolle Feststellungen, die wir in unseren Top-10-Eindrücken zusammengefasst haben:

Wo zur Hölle ist Geralts zweites Schwert? Ohne Silberschwert ist er auch kein Hexer. So schlimm sieht Henry Cavill als Geralt doch nicht aus. Haben ihn gut hinbekommen. Alle sehen schrecklich aus. Die Serie wird eine Pleite. „ICH BIN SO AUFGEREGT, ICH KANN ES KAUM ERWARTEN! WANN KOMMT DIE SERIE?“ Geralts Arsch lenkt alle von den restlichen Bildern ab. Er lenkt offenbar so sehr ab, dass auf Ciri und Yennefer kaum reagiert wird. Geralt sieht aus, als hätten Superman und Legolas ein Kind bekommen. Mads Mikkelsen wäre die bessere Wahl gewesen. Henry Cavill-Geralt wird mit Vigo aus „Ghostbusters 2“ verglichen. Wo ist Plötze?

Weiterhin wird häufiger die leise Hoffnung geäußert, dass die „The Witcher“-Serie als guter Ersatz für Game of Thrones dienen könnte. Darüber sind allerdings heiße Diskussionen entbrannt, die wir euch an dieser Stelle ersparen möchten.

Allerdings interessiert uns eure Meinung. Ist eure Ansicht in unseren Top-10-Reaktionen vertreten oder habt ihr völlig anders reagiert? Wie findet ihr die weiblichen Protagonistinnen der Serie? Diskutiert gerne mit!

besser als ich nach den ersten Bildern befürchtet habe, aber... ich hoffe das Budget reicht am Ende doch noch für ein zweites Schwert.#TheWitcherNetflix https://t.co/yIvKdmW6tr — DaddelZeit (@DaddelZeit) 1. Juli 2019

Oh my. It’s like Superman and Legolas had a baby. A huge, grey baby #TheWitcherNetflix pic.twitter.com/aUKMxqIIIt — Insert Montage (@InsertMontage) 1. Juli 2019

