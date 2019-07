The Witcher (Serie) - Das Silberschwert wurde endlich entdeckt

Das Objekt der Begierde wurde nun endlich erblickt: Geralts Silberschwert versteckt sich im neuesten Bild zur kommenden Netflix-Serie „The Witcher“.

Der meistgesuchte Gegenstand in aktuellen Bildern zu The Witcher, der Serie basierend auf Andrzej Sapkowskis Buchreihe, ist wohl das Silberschwert, das Geralt neben seinem normalen Stahlschwert stets mit sich trägt. Oder doch nicht? Wir haben darüber bereits aufgeklärt:

Genau hingeschaut!

Wie wir bereits mehrfach erwähnt haben und offenbar nicht oft genug betonen können, orientiert sich die angehende Netflix-Serie „The Witcher“ nicht an den Spielen von CD Projekt, sondern an der polnischen Buchvorlage der Hexer-Saga. Darin schleppt Geralt sein versilbertes Schwert nicht stets und ständig mit sich herum, sondern belässt es häufig am Sattel seines treuen Pferds Plötze.

Da wir am gestrigen Tage die frohe Botschaft in Form eines Fotos erhielten, das uns nach langem Warten Serien-Plötze zeigt, können wir darauf mit einer anständigen Zoom-Aktion das vermisste Silberschwert, zumindest seinen Knauf, entdecken. Ihr könnt also aufatmen. Offenbar muss Geralt (Henry Cavill) nicht auf seine Spezialwaffe verzichten und kann in der Netflix-Produktion ebenfalls gegen Monster kämpfen, die gegen die Stahlversion immun sind.

© Netflix - „The Witcher“

© Netflix - „The Witcher“

