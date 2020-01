The Witcher (Serie) - Showrunnerin macht Hoffnung: Bekommt Rittersporn in Staffel 2 eine größere Rolle?

In einem Interview mit Redanian Intelligence sprach Showrunnerin Lauren Hissrich ausgiebig über einen ihrer Lieblingscharaktere aus „The Witcher“. Und macht dabei Hoffnung, dass wir demnächst deutlich mehr von Rittersporn sehen werden.

Offizielle Zahlen sind zwar unbekannt, doch dürfte mit relativer Sicherheit klar sein, dass The Witcher für den VoD-Sender Netflix ein voller Erfolg war. Trotz durchwachsener Bewertungen von Seiten der Kritiker, wird die Serie von Fans weltweit in höchsten Tönen gelobt und obwohl mit einem Release von Staffel 2 nicht vor 2021 zu rechnen ist, können die meisten kaum erwarten, dass die Abenteuer von Geralt von Riva endlich weitergehen.

Rittersporns Zukunft

Doch nicht nur die Figuren des Hexers, seiner ewigen Liebe Yennefer und seines Mündels Ciri sind äußerst beliebt, auch Geralts Weggefährte und Freund Rittersporn (im Original: Jaskier) erfreut sich unter den Zuschauern einer großen Anhängerschaft. Dazu gehört anscheinend auch Showrunnerin Lauren Hissrich, die in einem Interview mit Redanian Intelligence ein wenig über die Charakterentwicklung des Barden sprach und was wir von ihm in der 2. Staffel zu erwarten haben.

„Oh, ja. Einer meiner Lieblingsmomente mit Rittersporn fand in Folge 6 der ersten Staffel statt, als er und Geralt am Klippenrand saßen und Rittersporn sagte: ‚Ich denke gerade darüber nach, was mir gefällt‘. (...) Da ist dieser Charakter, der sich an den Rockzipfel von unserem Hexer hängt, um neues Material für seine Lieder zu gewinnen. Doch stattdessen ... findet er einen Freund. Rittersporn beginnt darüber nachzudenken, was er in dieser Welt braucht und will und in Staffel 2 werden wir sehen, wie er dies entdeckt.“

Für Fans des redseligen Barden klingt das doch ganz danach, als würde Rittersporn in der zweiten Staffel etwas mehr Aufmerksamkeit erhalten. Wundern würde dieser Schritt wahrscheinlich niemanden, ist die Figur, die in der Serie von Joey Batey („The Riot Club“) verkörpert wird, doch mittlerweile so etwas wie ein Publikumsliebling. Bevor wir es ganz genau wissen, müssen wir uns aber noch etwas gedulden, denn laut Hissrich erscheint die nächste Staffel erst 2021.