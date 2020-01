The Witcher (Serie) - Serien-Macherin zeigt sich offen für Mark Hamills Besetzung als Vesemir

Die erfolgreiche Fantasy-Serie „The Witcher“ feiert einen riesigen Erfolg auf Netflix. Während bereits an Staffel 2 gearbeitet wird, äußert sich Showrunnerin Lauren S. Hissrich nun zur möglichen Besetzung von Mark Hamill als Hexer-Veteran Vesemir.

Die neue Fantasy-Serie The Witcher feiert einen riesigen Erfolg auf Netflix. Seit dem 20. Dezember begeistern die Abenteuer des Hexers Geralt von Riva (Henry Cavill) Millionen von Fans weltweit und der beliebte Barden-Song ist ein echter Ohrwurm. Kurzum: Netflix ist mit der erfolgreichsten Serie des Jahres ein vielversprechender Überraschungshit geglückt.

Spielt Mark Hamill als Vesemir in Staffel 2 mit?

Mit Spannung blicken die vielen Fans auf die kommende 2. Staffel von „The Witcher“, die jedoch noch eine Weile auf sich warten lässt. Der richtige Zeitpunkt, um den von Fans vorgeschlagenen Besetzungswunsch von Mark Hamill als Kultfigur Vesemir aus der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski noch einmal ins Spiel zu bringen. Vesemir gehört zu den ältesten Hexern in Kaer Morhen und stellt eine Art Vaterfigur für Geralt und den übrigen Hexern dar. Die Kultfigur nimmt auch im Videospiel The Witcher 3 einen wichtigen Part ein.

Schon im Jahr 2018 zeigte sich Serien-Macherin und Showrunnerin Lauren S. Hissrich begeistert von der Idee. Jetzt äußert sie sich erneut dazu und zeigt sich als großer „Star Wars“-Fan offen für diese Möglichkeit:

„Es war einer dieser ersten Momente für mich, in denen ich dachte: Oh mein Gott, ist das überhaupt möglich? Dass Mark Hamill weiß, was das ist und daran interessiert wäre, das zu tun? Mark war für mich und für das Witcher-Projekt schon immer von Interesse. Wir haben seinen Agenten noch nicht kontaktiert, weil wir die Rolle des Vesemir derzeit noch nicht besetzen. Trotzdem finde ich es toll, was im Internet passiert. Und ich liebe die Reaktionen der Fans darauf.“

Erste Infos zu Staffel 2

In diversen Interviews hat Showrunnerin Lauren S. Hissrich bereits erste Informationen zu 2. Staffel bekannt gegeben und was die Fans erwarten dürfen, wie es mit Geralt, Ciri und Yennefer weitergeht. Ein wichtiges Thema in den neuen Folgen sind nicht nur die Abenteuer der drei Hauptfiguren, die verstärkt gemeinsam auftreten werden. Auch der Konflikt der Menschen mit dem Hexer soll vertieft werden.

In der Buchvorlage von Andrzej Sapkowski spielt auch das Aussterben der Monster eine wichtige Rolle, was laut Hissrich künftig in der Serie stärker behandelt werden soll. Die Produktion der zweiten Staffel von „The Witcher“ startet noch in diesem Jahr. Ein Release auf Netflix findet voraussichtlich erst im Laufe des Jahres 2021 statt.

