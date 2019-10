The Witcher (Serie) - Serie sei kein armer Cousin von Herr der Ringe oder Game of Thrones

Laut der Produzenten muss sich die Serie zu „The Witcher“ keinesfalls hinter Fantasy-Größen wie „Der Herr der Ringe“ oder „Game of Thrones“ verstecken. Sie äußerten sich aktuell zu den Spezialeffekten in der Serie.

Wie CBR nun berichtet, haben sich Andrew Laws, Production Designer der Witcher-Serie, und Showrunner Lauren Schmidt Hissrich gegenüber dem französischen Magazin Première über Spezialeffekte in der Show zu Wort gemeldet.

Laut Première meint Laws, er möchte seine Schauspieler nicht vor einem Greenscreen stehen sehen, die sich dann mit einem grünen Ball unterhalten würden. Er erklärt:

„Wir möchten etwas Reales, sogar während der Kampfszenen.“

Immerhin sei es für die Zuschauer heutzutage ein Leichtes, CGI zu enttarnen, wenn es Verwendung in Film und Fernsehen fände. Das führe dazu, dass ein Teil der Immersion verloren ginge.

Wenn du exzellentes CGI in einer Szene erschaffst, musst du dieselbe Stufe an Qualität für alle anderen (Szenen) beibehalten.“

An dieser Stelle steigt Hissrich ins Gespräch ein:

„Es war uns wichtig für die Show, dass wir einen authentischen Stil finden.“

Sie möchte demnach keine 1-zu-1-Kopie des Aussehens kreieren, den es bereits im Videospiel gibt. Doch in Hinsicht auf die monströsen Kreaturen, die im Witcher-Universum umherstreifen, wird es wohl dennoch den einen oder anderen Spezialeffekt zu sehen geben. In Hinsicht auf Der Herr der Ringe oder Game of Thrones muss sich The Witcher jedenfalls nicht verstecken. Hissrich meint:

„Wir sind nicht der arme Cousin von Herr der Ringe oder Game of Thrones. Netflix hat uns damit eine Menge Arbeit aufgetragen. Wir haben gigantische Szenen gefilmt und wir haben unserer Serie einen Produktionswert gegeben, der einer großen Leinwand würdig wäre.“

Das klingt in jedem Fall schon einmal sehr vielversprechend. Doch bis es so weit ist, müssen wir noch ein wenig abwarten. Ein finales Datum des Serienstarts gibt es noch nicht, aber es könnte bereits in diesem Winter so weit sein.