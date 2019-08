The Witcher (Serie) - Schauspieler des jungen Geralts steht fest

Welch Überraschung! Nicht nur der erwachsene Geralt von Riva wird in der Netflix-Serie The Witcher zu sehen sein, sein jüngeres Pendant wird ebenfalls ein wenig Screentime erhalten. Der entsprechende Schauspieler für diese Rolle steht nun fest.

Nachdem der offizielle Cast der Witcher-Serie auf Netflix mit Henry Cavill in der Hauptrolle als Geralt von Riva die eine oder andere Kontroverse losgetreten hat, steht nun fest, wer den jungen Geralt spielen wird. Und ihr habt richtig gelesen. Geralt wird in der Serie als kleines Kind zu sehen sein.

Geralt von Riva als Kind?

Via IMDb gab es nun ein entsprechendes Update zum Thema The Witcher. Die Adleraugen der Filmdatenbank-User haben einen ganz besonderen Eintrag bei dem Schauspieler Tristan Ruggeri ausgemacht. Er wird den „jungen Geralt von Rivia“ spielen.

Tatsächlich geht hier sogar hervor, in welcher Episode er auftreten wird. So wird der junge Schauspieler in Episode 8 auftreten. Es ist denkbar, dass er in einem Fiebertraum von Geralt auftaucht, der von seinem jüngeren Ich während der Geschichte „Something More“ träumen könnte.

Die Enthüllung deutet zudem darauf, dass wir einen tieferen Einblick in die Origin-Story vom notorischen Hexer erhalten und somit die wichtigen Ereignisse aus den anfänglichen Tagen präsentiert bekommen.

Außerdem wurde erst kürzlich bekannt, dass ein beliebter Charakter in der Serie nicht fehlen wird und der Showrunner hat beantwortet, ob Vesemir und Eskel einen Auftritt erhalten werden. Aber die wichtigste Frage, die die ganze Witcher-Welt bewegt, kommt bekanntlich zum Schluss:

