The Witcher (Serie) - Release am Freitag: Zu dieser Uhrzeit wird die 1. Staffel voraussichtlich freigeschaltet

Das lange Warten hat bald endlich ein Ende. Am kommenden Freitag erscheint die 1. Staffel von „The Witcher“ auf Netflix. Wann genau ihr mit dem Durchsuchten der neuen Show beginnen könnt, erfahrt ihr hier.

In den letzten Wochen wurden wir noch einmal mit reichlich Bild- und Videomaterial zur neuen Netflix-Serie The Witcher verwöhnt, die die Vorfreude ins Grenzenlose steigen ließen. Am Freitag, dem 20. Dezember ist es nun so weit und wir können uns endlich wahrhaftig ins Vergnügen stürzen.

The Witcher (Serie) Deshalb gibt es bisher kaum Monster zu sehen

Start von The Witcher auf Netflix

Diejenigen, die sich vielleicht schon vor den Weihnachtsfeiertagen ein wenig Urlaub eingeräumt haben oder flexible Arbeitszeiten besitzen, können bereits in den Morgenstunden mit „The Witcher“ loslegen, denn die Serie startet um 9 Uhr deutscher Zeit auf Netflix, wenn man von den bisherigen Release-Zeiten des Streaming-Dienstes ausgeht.

Das Gute daran: Solltet ihr die acht Folgen der ersten Staffel schnell durchgeschaut haben, könnt ihr euch bereits auf die 2. Season der Serie freuen, deren Dreharbeiten bereits Anfang nächsten Jahres beginnen sollen. Womöglich erwartet uns 2020 somit bereits die Fortsetzung von „The Witcher“.

Inhalt und Besetzung

Wie bereits bekannt, basiert die „The Witcher“-Serie auf den Fantasy-Romanen von Autor Andrzej Sapkowski – und nicht auf der Videospielreihe, wie viele annehmen. In den Büchern, und somit auch in der Serie, dreht sich alles um Hexer Geralt von Riva, der in der Serie von Superman-Darsteller und Witcher-Fan Henry Cavill verkörpert wird.

The Witcher (Serie) Henry Cavill liest in einem Youtube-Video aus der Buchvorlage vor

Neben ihm stehen außerdem Yennefer von Vengerberg (Anya Chalotra) und Cirilla Fiona Elen Riannon (Freya Allan) im Mittelpunkt der düsteren und weit verzweigten Handlung. Intrigen, Gewalt, gigantische Schlachten, fallende Königreiche, jede Menge Kreaturen und Magie warten hierbei auf uns und Monsterschlächter Geralt. Eine kleine Übersicht zum weiteren Cast findet ihr hier:

Jodhi May: Königin Calanthe

Björn Hlynur Haraldsson: Eist Tuirseach

Anna Shaffe: Triss Merigold

Joey Batey: Rittersporn

Adam Levy: Mäussack

MyAnna Buring: Tissaia de Vries

Mimi Ndiweni: Fringilla Vigo

Therica Wilson-Read: Sabrina Glevissig

Millie Brady: Prinzessin Renfri

Schaltet also am 20. Dezember 2019 ab 9 Uhr bei Netflix ein und lasst euch in die sagenhafte Welt von „The Witcher“ entführen.

The Witcher (Serie) Geralt von Riva, Ciri & Yennefer werden in neuen Trailern vorgestellt