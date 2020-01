The Witcher (Serie) - Offiziell neuer Netflix-Rekord: Erfolgreichster Serien-Start aller Zeiten

Die neue Fantasy-Serie „The Witcher“ feiert derzeit einen riesigen Erfolg auf Netflix. Nun gibt der Streaming-Dienst erstmals konkrete Zahlen bekannt und bestätigt: Die Hexer-Serie legt den erfolgreichsten US-Start aller Zeiten auf Netflix hin.

Laut Netflix haben satte 74 Millionen Haushalte allein in den USA in den ersten vier Wochen die neue Serie The Witcher eingeschaltet und wollten Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva in einer Welt voller Magie und Monster sehen.

Damit steht nun offiziell fest: Die neue Fantasy-Serie ist der erfolgreichster Serien-Start in der Geschichte von Netflix. Selbst die Mystery-Serie „Stranger Things“ als bisheriger Publikumshit kam mit der ersten Staffel nicht auf so viele Zuschauer.

The Witcher (Serie) Serien-Hub: Alle Infos zur Staffel 1 gibt es hier!

Netflix steht inzwischen in über 190 Ländern zur Verfügung und kommt auf derzeit rund 167 Millionen Abonnenten weltweit. Zum Jahresanfang hatte der Streaming-Dienst die Top 10 der beliebtesten Serien und Filme für das vergangene Jahr bekannt gegeben, jedoch wie üblich ohne konkrete Zahlen preiszugeben. In den USA kommt zwar die erste Staffel von „The Witcher“ nicht an „Stranger Things“ Staffel 3 als Spitzenreiter vorbei. In Deutschland jedoch zählte die Hexer-Saga zweifelsfrei zur beliebtesten Serie des Jahres 2019.

Podcast The Witcher-Review: Das haben wir gehasst und das geliebt!

Staffel 2 erst nach 2021

Inzwischen hat die Arbeit an einer 2. Staffel von „The Witcher“ begonnen. Die Filmarbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen, bis zur Ausstrahlung müssen wir uns aber noch ein ganzes Jahr gedulden. Denn Staffel 2 wird nicht vor 2021 erscheinen, bestätigte erst kürzlich Showrunnerin Lauren S. Hissrich. Auch gab die Serien-Macherin schon bereitwillig erste Informationen preis, wie es in den neuen Folgen mit Geralt, Ciri und Yennefer weitergeht. Dabei soll vor allem der Konflikt der Menschen mit dem Hexer vertieft werden.

The Witcher (Serie) Erwartet uns mit Nightmare of the Wolf der Animationsfilm zur Serie?