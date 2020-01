The Witcher (Serie) - Nightmare of The Wolf: Netflix bestätigt Vesemir im Anime-Film

Netflix bestätigt für den angekündigten Anime-Film „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ zur Hexer-Saga das Erscheinen der Kultfigur Vesemir. Damit wächst die Chance, dass der Hexer-Meister auch im Serienhit mit Henry Cavill mitspielen wird.

Nun also doch: Der Hexer Vesemir und Ziehvater des Geralt von Riva spielt im Hexer-Universum von „The Witcher“ auf Netflix eine wichtige Rolle. Für den erst kürzlich angekündigten Anime-Film The Witcher: Nightmare of the Wolf wird nun das Erscheinen des Hexer-Meisters bestätigt.

Nicht nur das, denn den ersten Story-Details nach stehen Vesemir und seine früheren Abenteuer im Mittelpunkt des Films, der einige Jahre vor der Serie mit Henry Cavill als Hexer Geralt spielt:

„Lange bevor Vesemir Geralt betreut, beginnt er seine eigene Reise als Hexer, nachdem der mysteriöse Deglan ihn durch das Gesetz der Überraschung für sich beansprucht hat.“

Mark Hamill als Hexer Vesemir?

Damit hat Serien-Macherin Lauren Schmidt Hissrich einen Weg gefunden, den wichtigen Charakter und seine Origin-Story ins Hexer-Universum von Netflix einzuführen. Auch dürfte sie damit den Weg ebnen, dass die Kultfigur vielleicht schon in Staffel 2 von The Witcher auftaucht. Schließlich soll der Film noch vor Staffel 2 auf Netflix gezeigt werden. Einen passenden Kandidaten für die Rolle gibt es ja schon: Mark Hamill.

Der beliebte Luke Skywalker-Darsteller aus den Star Wars-Filmen wurde schon vor Beginn der Serie von vielen Fans als idealer Ziehvater für Geralt von Riva vorgeschlagen. Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich hat sich schon damals begeistert für die Idee ausgesprochen. Erst kürzlich hat sie sich noch einmal recht geheimnisvoll dazu geäußert, und wollte jedoch nichts näheres verraten. Im Hinblick auf den Anime-Film sollte einer Besetzung von Mark Hamill als Vesemir nun nichts mehr im Wege stehen. Offiziell bestätigt ist das aber noch nicht.

Die zweite Staffel von „The Witcher“ ist bereits in Arbeit und soll noch in diesem Jahr gedreht werden. Ein Start auf Netflix ist für Anfang 2021 geplant. Um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, soll der Anime-Film auf Netflix an den Start gehen. Ein Release-Termin wird noch bekannt gegeben.