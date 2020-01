The Witcher (Serie) - Nightmare of the Wolf: Anime-Film offiziell angekündigt

Die Gerüchte haben sich als wahr herausgestellt: Wie Netflix nun via Twitter bestätigt, ist „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ tatsächlich in der Entwicklung. Offenbar handelt es sich um einen Anime-Film, der von dem Team hinter der erfolgreichen Serie „The Witcher“ verwirklicht wird.

Gestern noch berichteten wir, dass uns womöglich eine animierte Version der erfolgreichen The Witcher-Serie erwartet, nun hat Netflix sich dazu geäußert und in einem Twitter-Post die laufenden Arbeiten an „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ bestätigt.

Eine neue Hexer-Geschichte

Somit erwartet uns in Zukunft nicht nur die zweite angekündigte Staffel von „The Witcher“, sondern ebenso eine filmische Version der Hexer-Show. Doch bei „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ handelt es sich nicht um einen Realfilm, sondern um einen Anime, der von dem Animationsstudio erschaffen wird, das ebenso für „Die Legende von Korra“ verantwortlich ist, die Sequel-Serie zu „Avatar - Der Herr der Elemente“.

Beteiligt sind zudem zwei weitere bekannte Gesichter: Lauren Schmidt Hissrich und Beau DeMayo. Hissrich ist die Showrunnerin und ausführende Produzentin der erfolgreichen „The Witcher“-Serie mit Henry Cavill in der Hauptrolle des Geralt von Riva, Autor Beau DeMayo war hierbei unter anderem für das Drehbuch der dritten Episode „Verrätermond“ (Original: „Betrayer Moon“) zuständig.

Über den Inhalt des kommenden Anime-Films „The Witcher: Nightmare of the Wolf“ ist allerdings noch nicht viel bekannt, lediglich die Aussage, dass uns eine neue Bedrohung in die Hexer-Welt zurückkehren lässt. Mit einem Erscheinungsdatum des Filmprojekts hielt sich Netflix ebenfalls noch bedeckt. Ein Release vor der 2. Staffel von „The Witcher“ ist jedoch denkbar wahrscheinlich, da diese ohnehin nicht vor 2021 erscheinen wird.