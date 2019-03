The Witcher (Serie) - Neues Video vom Set zeigt Dreh auf Burg Vajdahunyad

Fans der Witcher-Reihe erhalten eine Live-Action-Serie von Netflix, die im besten Fall genauso auf Anklang stößt wie die Romanvorlage oder die Videospielumsetzung. Im Grunde gibt es noch nicht allzu viele Infos zur Witcher-Serie, doch es sickern hier und da immer mal ein paar Fetzen durch. So gab es jüngst beispielsweise ein Foto vom Set, das Geralt Henry Cavill in seiner vollen Montur zeigt:

The Witcher (Serie) Geleaktes Bild vom Set zeigt Geralt samt Kostüm in Action

Noch gibt es also keinen Trailer, Netflix hat lediglich ein Bild von Henry Cavill veröffentlicht, wo er als Geralt von Riva zu sehen ist.

Nun dürfen wir allerdings einen weiteren Blick auf das Set werfen. Im Detail handelt es sich um Burg Vajdahunyad, die in Budapest, Ungarn vorzufinden ist. Hier wurden diverse Szenen für die Serie gedreht. Darunter fällt nun das aktuelle Material, das den Dreh auf der Burg aufzeigt.

Insgesamt gibt es nicht allzu viel zu sehen, doch hierbei handelt es sich natürlich nur um einen kleinen Ausschnitt vom Drehort. Die Burg kommt bei dem Footage nicht allzu gut weg. Falls ihr die Burg Vajdahunyad (Baujahr 1896) in ihrer vollen Pracht erleben möchtet, dann haben wir euch nachfolgend einen Tweet via Netflixwitcher eingebunden, die einige Bilder zusammengetragen haben. Diese Bilder geben einen besseren Eindruck, womit wir es wohl in der Witcher-Serie zu tun bekommen werden.

We have a clip from yesterday's filming at Vajdahunyad Castle. While interesting it is very short and can't really capture the full glory of the castle. Have a look at these pictures for a glimpse into the world of The Witcher. 👀😮 #TheWitcher #Witcher https://t.co/4Doqk7QtxP pic.twitter.com/fR9a1MjGeL