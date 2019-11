The Witcher (Serie) - Die neuen Bilder zur Serie müssen für zahlreiche Memes herhalten

Die Bilderflut zur kommenden Netflix-Serie „The Witcher“ reißt derzeit nicht ab. Das kommt den fleißigen Meme-Erstellern auf Reddit natürlich sehr gelegen. Ein Charakter der Hexer-Serie muss darunter ganz besonders leiden.

Seit Bekanntgabe des Veröffentlichungsdatums der ersten Staffel von The Witcher werden wir mit Informationen und neuem Bildmaterial überrollt. Nicht nur haben wir einen neuen Trailer erhalten, sondern immer wieder erscheinen Päckchen mit mehreren Fotos aus der Netflix-Serie.

Nun wurde sogar offiziell verkündet, dass es eine 2. Staffel der Hexer-Saga geben wird, obwohl die für den 20. Dezember 2019 angekündigte erste Season noch nicht einmal veröffentlicht wurde. Um sich bis dahin noch ein wenig die Zeit zu vertreiben, haben einige Reddit-Künstler Memes geschaffen, die euch sicherlich ein Lächeln auf die Lippen zaubern werden.

Cahir im Visier der Scherzbolde

Besonders getroffen hat es dabei Cahir, dargestellt von dem Australischen Schauspieler Eamon Farren („Twin Peaks“). Der Ritter steht in den Büchern im Dienste Emhyr var Emreis und spielt im Verlauf der Handlung eine ziemlich bedeutende Rolle. In den ihm gewidmeten Memes kommt er allerdings nicht so elegant weg, sondern wird vor allem für die allseits so verhasste Nilfgaarder Rüstung durch den Kakao gezogen. Doch seht selbst.

Doch auch andere Bilder regen zur kreativen Entfaltung an ...