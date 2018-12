The Witcher (Serie) - Neue Fotos vom Set aufgetaucht

Es gibt endlich Neuigkeiten zur The Witcher-Serie, die sich aktuell in den Dreharbeiten befindet. Showrunnerin Lauren Hissrich hat auf ihrem Twitter-Account nun aktuelle Bilder vom Set veröffentlicht.

Der „Behind the Scenes“-Look zeigt diesmal eine der Darstellerinnen, die an der Netflix-Serie mitwirken werden. Wie ihr aus dem unten eingebetteten Bild erkennen könnt, trägt sie bereits ein Kostüm.

Sometimes, you get tired of being behind the scenes.



And then — you join the party. #Witcher ♥️⚔️🐺 pic.twitter.com/yv8BOfYkpw