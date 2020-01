The Witcher (Serie) - Netflix veröffentlicht Soundtrack zum Serienhit inklusive Jaskiers Bardenlied

Darauf haben Fans gewartet: Der offizielle Soundtrack zum Netflix-Serienhit The Witcher ist ab sofort offiziell erhältlich. Rund 55 Titel inklusive Rittersporns Bardensong und Ohrwurm Toss A Coin To Your Witcher stehen ab heute auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und weiteren Anbietern digital zur Verfügung. Eine passende CD und Vinyl erscheint bei Milan Records wenig später. Ein genauer Release-Termin wird noch extra bekannt gegeben.

When a humble bard Wrote a catchy song You tweeted and asked us What’s taking so long? The Witcher Soundtrack Vol. 1 debuts everywhere 24 January. "Toss A Coin" single out now: https://t.co/Id6mEUhRf0 pic.twitter.com/PNMxBeFlkS

Seit dem 20. Dezember 2019 ist auf Netflix die erste Staffel der Fantasy-Serie „The Witcher“ nach der Hexer-Saga von Andrzej Sapkowski abrufbar. Schon kurz nach dem Start wird die neue Serie zum absoluten Publikumshit auf dem Streaming-Dienst und gehört zur erfolgreichsten Serie des Jahres.

Auf dem offiziellen Soundtrack der Serie mussten Fans jedoch bis heute warten. Vor wenigen Wochen haben die beiden Komponisten Sonya Belousova und Giona Ostinelli bereits vorab ausgewählte Titel der Hexer-Serie auf ihrem Soundcloud-Kanal veröffentlicht, die nun aber wieder entfernt worden.

Währenddessen laufen bereits die Vorbereitungen für die 2. Staffel von „The Witcher“. Ein Staffel-Start ist nicht vor 2021 geplant. Gedreht wird noch im Laufe dieses Jahres. In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit Henry Cavill als Geralt von Riva, Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg und Freya Allan als Ciri. Der Barde Jaskier (hierzulande als Rittersporn bekannt) darf in den neuen Folgen sicherlich nicht fehlen. Vielleicht komponiert er ja einen neuen Ohrwurm? Inzwischen dürfen sich Fans auf einen Anime-Film zu The Witcher freuen.

ANNOUNCEMENT! Little you knew but Geralt's very last wish to the Djinn was to have "The Witcher" soundtrack released. And the Djinn delivered on his promise. Giona and I are absolutely thrilled to announce that "The Witcher" Original Soundtrack is finally coming out! pic.twitter.com/Dk3LE3mBzi