The Witcher (Serie) - Der Netflix-Serienhit enthüllt überraschende Verbindung zu Game of Thrones

Die neue Serie „The Witcher“ feiert einen riesigen Erfolg auf Netflix und ist bereits die erfolgreichste TV-Serie im Jahr 2019. Jetzt liefert der Nachtkönig persönlich eine überraschende Verbindung zu „Game of Thrones“.

Bereits vor dem Start des neuen Serienhits The Witcher wurde sie mit der beliebten Fantasy-Serie Game of Thrones verglichen, die im gleichen Jahr zu Ende ging. Ein würdiger Nachfolger, betiteln viele die Hexer-Saga mit Henry Cavill. Was das Zuschauerinteresse angeht, steht die neue Netflix-Serie im Nichts der Erfolgsserie aus Westeros nach. Die ersten Zahlen bestätigen: „The Witcher“ ist mit rund 127 Millionen Abrufe allein in der ersten Woche die erfolgreichste US-Serie des Jahres 2019.

The Witcher (Serie) Die Hexer-Saga ist bereits jetzt erfolgreicher als The Mandalorian

Der Nachtkönig am Set der Hexer-Saga

Nun gibt es auch endlich den Beweis, dass „The Witcher“ doch eine Verbindung zu „Game of Thrones“ darstellt. Vladimir Furdik, vielen als der Darsteller des berüchtigten Nachtkönigs bekannt, wirkte auch in der Netflix-Serie mit. Auf Twitter zeigt er sich neben der Yennefer-Darstellerin Anya Chalotra am Filmset von „The Witcher“.

Der Grund ist schnell erklärt: Der slowakische Schauspieler und Stuntman zeichnete sich als Trainer und Choreograf der vielen Kampfszenen verantwortlich und unterrichtete demnach auch Geralt-Darsteller Henry Cavill im Umgang mit dem Schwert.

The Witcher (Serie) Bewerbt euch als Associate Witcher bei Netflix

Wie sich der Hexer-Mutant Geralt beim Kampf gegen Monster und Feinde anstellt, könnt ihr seit dem 20. Dezember 2019 auf Netflix sehen. Die erste Staffel von „The Witcher“ umfasst acht Episoden und ist komplett abrufbar. Eine 2. Staffel ist bereits in Arbeit und erscheint voraussichtlich Ende 2020.