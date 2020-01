The Witcher (Serie) - Netflix-Hit bekommt geniales Intro im Friends-Stil spendiert

Knapp zwei Wochen nach dem Release auf Netflix hat die Serienadaption von „The Witcher“ das Internet noch immer voll im Griff. Seither erfreuen Fans der Serie Gleichgesinnte mit mehr oder weniger gelungenen Inhalten. Das Intro im Stile der Kultserie „Friends“ zählt definitiv zu den erfolgreicheren Projekten.

Seit Mitte Dezember kämpft Hexer Geralt von Riva in der Netflix-Serie The Witcher gegen allerlei Monster, der Hype um die Serie kennt inzwischen nicht nur unter Fans der Spiele kein Halten mehr. Jetzt hat ein Fan das Intro der Kultserie „Friends“ mit dem Hexer verknüpft, das Ergebnis ist genial.

The Witcher (Serie) Erhält Triss Merigold in Staffel 2 mehr Screentime?

The Witcher meets Friends

Es ist ein Crossover der ungewöhnlichen Art und vielleicht gerade deshalb so sehenswert. Obwohl „The Witcher“ und „Friends“ auf den ersten Blick nicht allzu viel gemeinsam haben, dachte sich der YouTuber DarwinStreams offenbar: „Macht nix“ und schusterte kurzerhand ein neues Opening-Video für die düstere Fantasy-Serie zusammen.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen und strotzt nur so vor Details, denn das Intro von „Friends“ hatte sich seinerzeit mit jeder Staffel verändert. Außerdem dürfte es gar nicht so einfach gewesen sein, die meist grimmigen Charaktere für das Intro mit einem Grinsen abzubilden. So oder so: Ein gelungenes Video und garantiert der nächste Ohrwurm, den „The Witcher“ zu Tage fördert.

The Witcher (Serie) Fun Fact: Geralts Schwert hat offenbar bessere Laune als der Hexer selbst