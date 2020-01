The Witcher (Serie) - Mysterium Rittersporn: Kein Hut und keine Falten? Hissrich klärt auf

Vielleicht ist euch ein klitzekleines Detail entgangen, auf das wir euch an dieser Stelle hinweisen wollen: Rittersporn aka Jaskier trägt in der „The Witcher“-Serie gar nicht seinen obligatorischen Hut. Doch warum eigentlich nicht? Und warum scheint der Lautensänger einfach nicht zu altern?

Nach dem Start von The Witcher im Dezember erreichen uns nach und nach weitere Informationen, die einige offene Rätsel der Netflix-Produktion klären. So beantwortete die Showrunnerin jüngst unter anderem die Frage, weshalb Jaskier (Joey Batey), auch bekannt als Barde Rittersporn, nicht seinen Hut trägt, der laut Buchvorlage doch eigentlich so charakteristisch für ihn ist.

Deshalb trägt Jaskier keinen Hut

In diesem Fall war CD Projekt RED offenbar genauer als die ausführende Serien-Produzentin Lauren S. Hissrich. Denn in der „The Witcher“-Spielreihe des polnischen Entwicklers ist Rittersporn stets mit seiner sehr augenfälligen Kopfbedeckung ausgestattet, in der gleichnamigen Serie jedoch, die ebenso wie die Games auf den Büchern von Sapkowski beruht, fehlt das typische Käppchen mit Feder.

Rittersporn in „The Witcher 2: Assassins of Kings“ - © CD Projekt

Im Rahmen eines AMA (Ask me Anything) auf Reddit klärte Hissrich nun darüber auf, warum es die Mütze nicht in die Show geschafft hat:

„Ach ja, der Hut! Er wurde angefertigt, wir haben ihn an Joey [Batey] ausprobiert und konnten nicht aufhören zu lachen. Versuchen wir es trotz nochmal? Sicher. Nichts ist unmöglich.“

Offenbar hat das Accessoires also eher zu Gelächter geführt als tatsächlich als brauchbare Requisite ernst genommen zu werden. Wie die letzten Sätze allerdings vermuten lassen, könnten wir dem Barden in Zukunft noch mit Kopfbedeckung begegnen.

Warum altert Rittersporn nicht?

Eine weitere Frage, die Lauren Hissrich in diesem Kontext beantwortete, war das bestehende Rätsel um Jaskiers fehlenden Alterungsprozess. Innerhalb der ersten Staffel „The Witcher“ erfolgen nämlich so einige Zeitsprünge, doch der Barde scheint in den entsprechenden Szenen keinerlei Anzeichen zu zeigen, jünger oder älter zu sein:

„Wir haben es vermasselt, ihn im Laufe der Show altern zu lassen. Es ist schwer zu zeigen, wie die Zeit vergeht, wenn alle gleich aussehen, daher werden wir das in Staffel 2 anders angehen.“

Damit waren die fehlenden Alterserscheinungen also gar nicht beabsichtigt und sollen in der folgenden Season deshalb anders gehandhabt werden, obgleich derartige Zeitsprünge in der 2. Staffel weitaus seltener sein sollen und eher einer linearen Storyline weichen werden.:

Wann genau die neue Staffel von „The Witcher“ erscheint ist noch nicht bekannt. Die Showrunnerin verriet jedoch bereits, dass wir vor 2021 definitiv nicht mehr mit der 2. Season rechnen können, die Dreharbeiten aber noch in diesem Jahr beginnen werden.

