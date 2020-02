The Witcher (Serie) - Jaskiers Bardenlied im offiziellen Lyric-Video zum Mitsingen

Der beliebte Song „Toss A Coin To Your Witcher“ des Barden Jaskier ist selbst schon ein Hit. Nun veröffentlicht Netflix die Lyrics zum Ohrwurm aus dem Serienhit „The Witcher“ mit Henry Cavill. Inzwischen ist der komplette Soundtrack erschienen.

Der Serienhit The Witcher wird mit einer 2. Staffel fortgesetzt. Bis jedoch die neuen Abenteuer mit Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva auf Netflix in die nächste Runde gehen, dauert es noch gut ein Jahr.

Um die lange Wartezeit ein wenig zu versüßen, ist inzwischen der offizielle Soundtrack zur ersten Staffel erschienen. Die 55 Titel beinhalten natürlich auch den beliebten Bardensong Toss A Coin To Your Witcher, der bereits kurz nach dem Serienstart zum weltweiten Hit wurde.

Jetzt ist außerdem ein neues offizielles Musikvideo mit den Lyrics zu „Toss A Coin To Your Witcher“ erschienen:

Die Fantasy-Serie „The Witcher“ basiert auf der Hexer-Saga von Andrzej Sapkowski, die auch als Vorlage für die beliebten Witcher-Spiele von CD Projekt RED dient. Die TV-Serie bescherte dem Streaming-Dienst einen neuen Hit, die inzwischen zur erfolgreichsten Serie des Jahres 2019 zählt.

Inzwischen laufen die Vorbereitungen für den Drehstart der 2. Staffel. Darin gibt es ein Wiedersehen mit Henry Cavill als Geralt von Riva, Anya Chalotra als Yennefer von Vengerberg, Freya Allan als Ciri und natürlich Joey Batey als Barde Jaskier (hierzulande als Rittersporn bekannt).

Netflix hat kürzlich zusätzlich einen Anime-Film zu „The Witcher“ bestätigt, der die Vorgeschichte der Hexer-Saga erzählt und im Laufe des Jahres gezeigt wird. In The Witcher: Nightmare of the Wolf dürfen wir die Abenteuer der Kultfigur Vesemir erleben. Der Hexer-Meister und Mentor von Geralt nimmt auch in den Spielen eine wichtige Rolle ein.

