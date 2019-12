The Witcher (Serie) - Die Hexer-Saga ist bereits jetzt erfolgreicher als The Mandalorian

„The Witcher“ befindet sich derzeit auf einem Höhenflug – keine Frage. Dass es der neuen Netflix-Serie nun aber sogar gelungen ist, die beliebte „Star Wars“-Produktion „The Mandalorian“ in Sachen Beliebtheit zu schlagen, ist durchaus bemerkenswert.

Bis vor kurzem galt The Mandalorian als die bis dato erfolgreichste Serie, die in 2019 ihren Auftakt feierte. Sogar Serien-Lieblinge wie „Stranger Things“ oder „Westworld“ ließ die Disney Plus-Produktion bereits in der ersten Woche weit hinter sich zurück.

Nun scheint allerdings ein neuer Show-Hype mit der „Star Wars“-Serie zu konkurrieren: The Witcher. Denn inzwischen verdrängt die Hexer-Saga „The Mandalorian“ vom obersten Treppchen der Top-Serien.

The Witcher entthront The Mandalorian

Bis zum Erscheinen von „The Mandalorian“ am 12. November 2019 machte es sich „Stranger Things“ bequem auf dem ersten Platz der erfolgreichen Streaming-Serien. Nach sagenhaften 21 Wochen in den US-Charts musste die beliebte Sci-Fi-Netflix-Produktion jedoch der „Star Wars“-Show weichen und wurde auf die zweite Treppchenstufe verdrängt.

Disney Plus The Mandalorian ist schon jetzt beliebter als Stranger Things und Westworld

Laut Parrot Analytics steigt „The Mandalorian” nun allerdings ebenso ab und muss „The Witcher“ als neuen Platzhirsch auf dem Streaming-Markt Platz machen. Sagenhafte 127 Millionen Abrufe hatte die Hexer-Saga mit Henry Cavill als Geralt von Riva in der Hauptrolle in der Woche vom 22. – 28. Dezember allein in den USA zu verzeichnen. Ganze 12 Millionen mehr als „The Mandalorian“ in seiner Startwoche auf Disney Plus.

Die auf Andrzej Sapkowskis Buchreihe basierende Netflix-Serie wird offenbar nicht umsonst als möglicher Erfolgserbe von Game of Thrones bezeichnet, denn die Lust auf Fantasy scheint weiterhin überaus präsent zu sein. Daran rüttelt scheinbar auch kein Mandalorianer mit dem allseits geliebten Baby Yoda im Gepäck.

