The Witcher (Serie) - Henry Cavills Muskeln leierten Geralt-Kostüm so sehr aus, dass es ständig ersetzt werden musste

Geralt-Schauspieler Henry Cavill nahm nach Drehschluss von Staffel 1 von „The Witcher“ eine ganz besondere Sache vom Set mit nach Hause.

Die Serienadaption von The Witcher kann seit einigen Tagen auf Netflix bewundert werden. Die erste Staffel begeistert weltweit pünktlich zur Weihnachtszeit die Fans der Spiel- und Buchreihe und wird von manchen Zuschauern schon als das neue Game of Thrones betitelt. Geralt-Schauspieler Henry Cavill verriet in einem aktuellen Interview, welchen Gegenstand er vom Set mit nach Hause nahm.

Geralt im Kleiderschrank

Für Schauspieler ist es immer eine ganz besondere Freude, nach den oft langwierigen Dreharbeiten ein kleines Erinnerungs-Souvenir mit nach Hause zu nehmen. Auch Henry Cavill („Man of Steel“), Schauspieler des Geralt von Riva in der aktuellen „The Witcher“-Adaption von Netflix, ließ es sich nicht nehmen, ein ganz besonderes Objekt nach Beendigung der Staffel 1 mitzunehmen.

In einem Interview mit NME verriet der ehemalige Superman-Darsteller, dass er sich das komplette Geralt-Kostüm unter den Nagel riss:

„Ich nahm alles mit nach Hause. Es war teilweise so schwierig anzuziehen, es kostete mich täglich zwei Stunden im Haar- und Make-Up-Wagen es anzulegen. Jetzt liegt es bei mir Zuhause und sieht cool aus.“

Zu viele Muskeln

Weiterhin erreichte das Internet vor einigen Tagen die News, dass Henry Cavills muskulöser Körper scheinbar zu viel für den Geralt-Look war. Kostümdesigner Tim Aslan sprach mit Polygon darüber, dass seine Muskeln die Kleidung von Geralt nicht selten ausleierten:

„Der Schauspieler war nicht nur besonders an seinem Outfit interessiert, auch während den Dreharbeiten dehnten seine Muskeln das Lederkostüm in einer solch extremen Manier aus, dass es kontinuierlich ersetzt werden musste.“

Auf diese Neuigkeit reagierten die sozialen Medien besonders belustigt:

Die erste Staffel von „The Witcher“ kann ab sofort auf Netflix gestreamt werden.