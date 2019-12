The Witcher (Serie) - Henry Cavill ist der perfekte Geralt, sagt Buchautor

Lange Zeit war unklar, wie gut sich Henry Cavill in der Rolle des Geralt von Riva schlagen wird. Jetzt meint sogar Andrzej Sapkowski, Autor der Buchvorlage, dass mit der Besetzung die perfekte Wahl getroffen wurde.

Die Showrunner der The Witcher-Serie scheinen mit der Besetzung von Henry Cavill als Geralt von Riva die perfekte Wahl getroffen zu haben. Dieser Ansicht ist zumindest Andrzej Sapkowski, der als Autor der Buchvorlage an dem Netflix-Blockbuster beteiligt ist.

„Ich war mehr als glücklich mit dem Auftritt von Henry Cavill als der Hexer“, erklärt Sapkowski in einer Email an People. „Er ist ein echter Profi. So wie Viggo Mortensen Aragorn [in Herr der Ringe] sein Gesicht lieh, so tat es ihm Henry mit Geralt gleich — und dabei kann es für immer bleiben.“

Kritik an Cavill im Vorfeld

Die Krönung durch den Erfinder des „Witcher“-Universums ist definitiv nicht selbstverständlich. Im Vorfeld hagelte es massive Kritik, gerade bei der Veröffentlichung des ersten Teaser-Bilds, in dem Cavill als Geralt zu sehen ist.

Mit den Worten Sapkowskis dürfte Henry Cavill mehr als glücklich sein, gilt er gemeinhin als großer Fan der Witcher-Videospiele. Wer sonst könnte sich also besser in die Rolle hineinversetzen?

