The Witcher (Serie) - Henry Cavill liest in einem Youtube-Video aus der Buchvorlage vor

Um uns die Wartezeit auf die neue Netflix-Verfilmung von „The Witcher“ ein bisschen erträglicher zu machen, liest Henry Cavill in einem Video aus der Romanvorlage vor.

In weniger als einer Woche startet die Netflix-Serienverfilmung von The Witcher. Nach dem finalen Trailer können es die Fans kaum erwarten, endlich Gerald, Ciri, Yennefer und Co. auf ihren Fernsehern zu bewundern. Um die Wartezeit ein bisschen angenehmer zu gestalten, schenkt uns Netflix einen Youtube-Clip, in dem Henry Cavill aus der original Romanvorlage vorliest.

Henry Cavill liest The Witcher

Die meisten Fans von „The Witcher“ kennen die mystische Welt und ihre Charaktere primär durch die erfolgreiche Gaming-Reihe des Entwicklerstudios CD Projekt RED. Diese Spiele basieren jedoch ursprünglich auf der von Andrzej Sapkowski geschriebenen Roman-Serie „Witcher“ („Hexer“ im Deutschen). Schon zu Beginn der Netflix-Produktion äußerte sich Serienschöpferin Lauren Schmidt Hissrich darüber, dass sich die Serie vermehrt auf die Buchreihe stützen wird.

Insgesamt gibt es fünf Bücher und mehrere Kurzgeschichten, die die Abenteuer des Hexers erzählen. Um die Fans mit der Originalvorlage vertraut zu machen, bringt Henry Cavill uns in einem neuen Youtube-Clip ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Dort liest er aus dem ersten Kurzgeschichtenband „Der letzte Wunsch“ vor. Wenn ihr also momentan kein neues Hörbuch zum Schlafen habt oder einfach am Roman interessiert seid, könnt ihr euch im folgenden Clip den Auszug aus der Geschichte anhören. Fans in den Kommentaren rufen bereits eine Petition auf, die Henry Cavill alle Hörbücher vorlesen lässt.

In der kommenden Netflix-Serie sind neben Henry Cavill („Justice League“) ebenfalls Freya Allan („Into the Badlands“) und Anya Chalotra („Wanderlust“) gecastet. Eine zweite Staffel ist schon vor Ausstrahlung der ersten in der Planung und nach Aussage der Serienmacher könnte „The Witcher“ sich über ganze sieben Staffeln strecken. „The Witcher“ erscheint am 20. Dezember 2019 weltweit auf Netflix.