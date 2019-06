The Witcher (Serie) - Henry Cavill lässt seine Hexermuskeln spielen im Fitness-Flashback

Henry Cavill hat sich gut auf seine Rolle als Hexer in der „The Witcher“-Serie vorbereitet. Nun blickt er auf die Zeit zurück, wo er sich inmitten des Trainings in Budapest befand. Er gibt den Fans sogar noch einen Ratschlag mit auf den Weg.

Heute gibt es ein kleines Schmankerl für alle Witcher-Fans, die auf die Serie warten, die sich derzeit bei Netflix in Produktion befindet. Die adaptierte Realfilmversion des notorischen Hexers Geralt von Riva wurde bereits vor einiger Zeit von Netflix vorgestellt. Doch mehr als diesen einen Shot aus dem Teaser, in dem der Schauspieler Henry Cavill („Justice League“) als Geralt präsentiert wurde, gab es bislang noch nicht.

Doch dafür gibt es den einen oder anderen Behind-the-Scenes-Einblick. Und dazu zählt der Instagram-Account von Cavill, wo er regelmäßig Bilder von sich mitsamt seinen Erfahrungen postet. Hier lässt er buchstäblich die Hexermuskeln spielen, denn für die Rolle wollte er schließlich gut in Form sein.

Auf dem nachfolgenden Bild, das wir für euch eingebunden haben, blickt er zurück zu der Zeit in Budapest, Ungarn. Hier erzählt er ein wenig über seinen straffen Zeitplan, den er während dieser Zeit verfolgt hat, was sein Trainingsprogramm einschließt.

Persönlicher Ratschlag vom Witcher-Schauspieler

Beim eigentlichen Bild befindet er sich gerade im Fitnesstudio am Trainieren. Dabei lobt er das Fitnesstudio Flex Gym in Budapest, weil der Besitzer ihn tägliches Trainieren zu allen Uhrzeiten ermöglichte. Zudem erklärt er, dass es nicht unbedingt viel Gewicht benötigt, um im Fitnesssport etwaige Erfolge zu erzielen.

„Während dieser Zeit lernte ich, dass es nicht die Gewichte sind, die zählen. Es ist das Workout. Wenn du also zu schüchtern bist, ins Fitnessstudio zu gehen, weil neben dir immer einer mit mehr Gewicht trainiert, sei es nicht. Du machst deine Gewichte, jedes Workout zählt. Und womöglich siehst du am Ende besser aus als der Typ oder die Lady neben dir, die diese schweren Gewichte verwenden.“

Damit spricht er den Irrglauben an, dass man im Fitnesstraining schnell viel Gewicht verwenden sollte, um schnelle und bessere Resultate zu erzielen. Viele Fitnesstrainer geben an dieser Stelle Entwarnung und teilen die Meinung von Cavill. Dass er mit seiner Trainingsmethode sichtbare Erfolge verbucht, könnt ihr an dieser Stelle ebenfalls einsehen.

Auf jeden Fall werden wir Henry Cavill wohl in Bestform sehen, wenn er die Zuschauer Ende 2019 in der Netflix-Serie durch die heimischen Bildschirme hinweg verzaubert. Die Dreharbeiten zu Staffel 1 sind bereits abgeschlossen, fehlt nur noch das finale Datum für den Serienstart? Aktuelle Gerüchte deuten noch immer auf den 20. Dezember 2019.

Henry Cavill („Man of Steel“) wird den Hexer Geralt in der Serie spielen, während Anya Chalotra („Wanderlust“) die Yennefer zum Besten gibt und Freya Allan („Into the Badlands“) als Ciri zu sehen sein wird. Showrunner Lauren S. Hissrich („Marvel's The Defenders“) wird von Jenny Klein („Jessica Jones“), Declan de Barra („The Originals“) und Sneha Koorse („Daredevil“) unterstützt, die allesamt an der Handlung der Serie gebastelt haben. Als Regisseur konnten sie Alik Sakharov („Game of Thrones“) für die Witcher-Serie gewinnen.